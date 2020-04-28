Появившуюся в интернете информацию о том, что на улице Красного Текстильщика скапливается одновременно до полутора тысяч человек и они не соблюдают специальную дистанцию, проверяли надзорные органы. Формально работа ЕДЦ приостановлена, то есть ведется только онлайн. Фактически на его территории продолжают действовать государственные органы (подразделения Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) и уполномоченные организации - филиал ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД России и ООО "Единый медицинский центр". То есть очный прием граждан все-таки ведется.

- В Едином медицинском центре - организации, в которой проходят медицинское освидетельствование иностранные граждане, получающие трудовой патент, усилен контроль состояния здоровья работников и посетителей, - рассказал корреспонденту "РГ" Владимир Лаврухин, руководитель пресс-службы Единого миграционного центра. - На входе каждому мигранту выдается медицинская маска, ему обязательно измеряют температуру с помощью тепловизора. Почему это делается, рассказывают специальные памятки на входе и в местах ожидания, для удобства посетителей переведенные на узбекский и таджикский языки.

Однако свою роль в уменьшении потока наверняка сыграли и ажиотаж первых дней, и решение о смягчении режима пребывания иностранных граждан в России, принятое на федеральном уровне.

- Иностранный гражданин, находящийся на территории РФ на законных основаниях с заявленной целью пребывания "работа" и не имеющий возможности выехать, имеет право обратиться для оформления патента без учета требования к сроку обращения (тридцать дней с даты въезда), представив необходимый пакет документов - такое разъяснение дали в региональном ГУ МВД РФ. - В случае окончания срока действия имеющегося патента, в том числе переоформленного, иностранный гражданин также может обратиться за оформлением нового патента без необходимости выезда из РФ. В данном случае представляется миграционная карта, выданная ему при последнем въезде.

Как пояснил корреспонденту "РГ" директор петербургского "Центра трудовых ресурсов" Алексей Чистяков, сейчас число посетителей относительно невелико. Все, кто въехал до закрытия границ, уже подали необходимые разрешительные документы и сейчас обращаются только за получением. В Ленинградской области ситуация аналогичная, отмечает Дмитрий Никифоров, заместитель директора Агентства трудовых ресурсов Ленинградской области. Определенные вопросы есть только в случаях, когда человек, приехавший на работу в РФ, пересек границы РФ до введения ограничительных мер, но не смог получить патент в отведенный законом 30-дневный срок. Эта ситуация требует комментариев от МВД - распространяются ли на них послабления.

По мнению председателя Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олега Капитанова, подобные меры поддержки мигрантов позволят в том числе не накалять криминогенную обстановку.

- Послабления вводятся для того, чтобы не было очередей в миграционных центрах и Управлении по вопросам миграции (соответственно, условий для распространения коронавируса), - пояснил он на своей странице в "ВКонтакте". - Кроме того, многие организации, в которых работали иностранцы, прекратили работу. В большинстве из таких компаний сдельная оплата труда, соответственно, работники получат меньше денег. У мигрантов банально нет средств, чтобы заплатить за патент. А теперь представьте, что было бы, если такого Указа (президента РФ. - ред.) не было?

В Генеральном консульстве республики Узбекистан рассказали, что фиксируют рост обращений за помощью от тех, кто остался без работы, им оказывают содействие и дипломаты, и диаспоры. Однако представители строительной отрасли, торговли, жилищно-коммунального хозяйства эту точку зрения поддерживают с оговорками. Все они продолжают работать, поскольку первые признаны предприятиями непрерывного цикла, а остальные обеспечивают жизнедеятельность граждан.

- В сфере торговли происходит перераспределение, - отмечает директор Центра занятости населения Санкт-Петербурга Юлия Горохова. - На передний план выходит торговля производственными товарами, где были предусмотрены доставка и работа со склада. Те, у кого такой услуги не было, либо очень быстро перестраиваются, либо уходят с рынка.

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