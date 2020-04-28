Военные химики продезинфицировали строящийся медцентр в Калининграде

Тотальную дезинфекцию строящегося многофункционального медицинского центра в Калининграде провели военнослужащие отдельной роты радиационной, химической и биологической защиты Балтийского флота.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, в общей сложности военные химики продезинфицировали более 15 тысяч квадратных метров - внутренние помещения здания, стройплощадку и работающую на ней спецтехнику. Для этого применялся 1,5-процентный водный раствор 2/3 гипохлорита кальция.

Подобные мероприятия флотские подразделения РХБЗ сейчас проводят ежедневно на объектах соединений и воинских частей Балтийского флота в Калининградской области и Кронштадте. Раствор распыляется в помещениях с помощью специальных устройств. Применяются также специальные авторазливочные станции, предназначенные для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог.

Справка "РГ"

Многофункциональный медицинский центр в Калининграде - один из 16, возводимых Минобороны по всей стране, - строится с середины марта. Работы здесь идут круглосуточно и без выходных. Сейчас строительная готовность - около 80 процентов. Во внутренних помещениях идут отделочные и пуско-наладочные работы инженерных сетей.

Общая площадь строящегося комплекса с инфраструктурой - более 17 тысяч квадратных метров. Новый медицинский центр рассчитан на 100 мест. Он будет оборудован современной техникой, которая уже начала поступать в регион.