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28.04.2020 12:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Занимавшегося на спортплощадке колпинца оштрафовали за побег от полиции

Текст: Вера Черенева

Житель Колпино заплатит штраф размером в 1000 рублей за побег от сотрудников полиции и нарушение режима самоизоляции, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

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Мужчина занимался на спортивной площадке гимназии № 402. Сейчас эта спортплощадка, равно как и другие такие объекты в городе, закрыта для посещений.

К мужчине подошли полицейские и потребовали пройти с ними в отдел для составления протокола. Петербуржец поначалу согласился, но когда они выходили с территории спортплощадки, убежал от полицейских.

Тем не менее, нарушителя установили, задержали и вызвали в суд. На заседании мужчина признался, что оказывать сопротивления полиции не хотел, но испугался и именно этим была обусловлена его попытка побега.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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