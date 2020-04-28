Занимавшегося на спортплощадке колпинца оштрафовали за побег от полиции

Житель Колпино заплатит штраф размером в 1000 рублей за побег от сотрудников полиции и нарушение режима самоизоляции, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Мужчина занимался на спортивной площадке гимназии № 402. Сейчас эта спортплощадка, равно как и другие такие объекты в городе, закрыта для посещений.

К мужчине подошли полицейские и потребовали пройти с ними в отдел для составления протокола. Петербуржец поначалу согласился, но когда они выходили с территории спортплощадки, убежал от полицейских.

Тем не менее, нарушителя установили, задержали и вызвали в суд. На заседании мужчина признался, что оказывать сопротивления полиции не хотел, но испугался и именно этим была обусловлена его попытка побега.