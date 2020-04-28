Жителя НАО обвинили в покушении на убийство ребенка

Жителю Ненецкого округа предъявлено обвинение в покушении на убийство восьмилетнего двоюродного внука. По данным следствия, 61-летний мужчина ударил мальчика поленом по голове и оставил замерзать на снегу.

По данным СК РФ, 8 марта этого года родители привезли ребенка к родственнику в чум в 10 километрах от Нарьян-Мара и попросили за ним присмотреть. Дед отправился за дровами, а мальчик без разрешения ушел на прогулку в тундру вместе с телефоном, который родители оставили им для связи.

Когда ребенок вернулся в чум, дед в ярости набросился на него с поленом. После удара мужчина вытащил внука из чума и оставил лежать на снегу при минусовой температуре.

Мальчик остался в живых только благодаря своевременной медицинской помощи. После выписки из больницы он продолжает лечиться дома.

Его родственник признал вину и раскаялся. По словам мужчины, он ударил малолетнего родственника в порыве гнева из-за того, что тот без спроса ушел гулять и потерял в тундре их единственный телефон.

По ходатайству следствия суд заключил обвиняемого под стражу.