По словам Александра Джеуса, об этом шла речь на селекторном совещании с участием представителей всех регионов. Провел его министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он дал поручение: в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах проработать варианты безопасной доставки детей к местам отдыха.

"Это должно решаться с участием РЖД и других транспортных структур, - рассказал Джеус. - Профильным службам в регионах дано поручение подготовить сопровождающих, чтобы исключить в дороге случайные контакты. Дети должны получить заряд здоровья и бодрости, поставил задачу министр. И все мы сейчас будем выполнять его поручения". Одно из них касается дистанционной подготовки вожатых. "Сергей Кравцов, - сообщил Джеус, - поручил четырем всероссийским детским центрам ("Орленок" и "Смена" - на Черноморском побережье Кубани, "Артек" - в Крыму, "Океан" - на Дальнем Востоке) активизировать работу по подготовке вожатых".

"На базе "Орленка" мы этим уже вплотную занимаемся вместе с профильными вузами, - рассказал Александр Джеус. - Планируем, если позволит эпидемиологическая обстановка, 18 мая собрать на двухнедельный семинар 250 студентов из тридцати вузов страны, которые намерены летом поработать вожатыми в детских оздоровительных лагерях".

Что касается организации предстоящего летнего отдыха на Кубани, то, по словам Александра Джеуса, в краевом бюджете на эти цели зарезервировано 2,5 миллиарда рублей.

"Вместе со здравницами, расположенными на побережье, готовятся к открытию муниципальные и пришкольные лагеря, - сообщил Александр Джеус. - Чтобы оздоровить детей, будут задействованы все имеющиеся в регионе резервы. Главное - чтобы сделать это нам позволила эпидобстановка".

Готовится к приему детей на Черноморском побережье и оздоровительный комплекс "Морская звезда". Свыше полувека назад его история началась с палаточного лагеря. Теперь это современный комплекс, готовый принимать каждое лето до четырех тысяч ребят.

Но пока на июнь бронь сохраняется только на 300 путевок. Остальные родители отказались от нее. "Несмотря на то, что в апреле по ранее заключенным договорам была недополучена предоплата, лагерь продолжает готовиться к открытию летнего сезона", - рассказала "Российской газете" директор "Морской звезды" Наталья Колпакова. Завершается ремонт корпусов и благоустройство прилегающей территории в семь с лишним гектаров. "Морская звезда" расположена в горно-лесистой местности, по соседству с Всероссийским детским центром "Орленок".

Но чтобы детское лето началось и прошло "в удовольствие", мало только подготовить здравницы. К лету должны быть готовы, как отметил министр просвещения РФ, многочисленные службы, отвечающие за доставку ребят к местам отдыха. Да и в самом лагере должна быть благоприятная эпидемиологическая обстановка.

"У нас закрытая, охраняемая территория, на которой дети находятся под постоянным медицинским надзором, - успокаивает Наталья Колпакова. - Сама система детских оздоровительных лагерей еще в советские времена была выстроена так, чтобы никакую заразу туда не допустить. И эффективно реагировать на разного рода вирусные угрозы. Вот почему мы не только сейчас, а постоянно соблюдаем все санитарно-эпидемиологические предписания Роспотребнадзора".

После окончания объявленного режима самоизоляции, когда родители выйдут на работу, перед ними встанет вопрос: на кого оставить детей? И как их оздоровить перед школой? "Я считаю, - продолжает директор "Морской звезды", - что надо организовать их отдых на таких закрытых территориях, как наша. На побережье Краснодарского края детских здравниц достаточно много. Ну а задача властей - решить вопрос безопасной доставки детворы к местам отдыха, где их должны встречать прошедшие дезинфекцию автобусы. Думаю, обязательно и требование - наличие у ребенка справки об отсутствии той самой, пресловутой инфекции".

Для поездки в лагерь обязательным требованием может стать справка об отсутствии у ребенка COVID-19

Готовности детских здравниц к приему отдыхающих было посвящено заседание профильной межведомственной комиссии, состоявшееся в администрации края еще в конце февраля. Министр труда и социального развития Кубани Сергей Гаркуша сообщил тогда, что в этом году по линии министерства планируется приобрести 31,5 тысячи путевок. По его словам, родителям двух тысяч юных кубанцев будет компенсирована стоимость приобретенных ими путевок. Кроме того, намечено организовать отдых и оздоровление 1,6 тысячи детей в подведомственных учреждениях, а также предоставить субсидии местным бюджетам на организацию отдыха 7,5 тысячи детей в 14 муниципальных загородных лагерях. Реализация всех этих планов тогда оказалась под вопросом из-за COVID-19.

Работу детских лагерей приостановили до 1 июня. И сегодня все - родители, дети, работники здравниц - очень надеются, что летние планы все-таки будут реализованы.

Ситуация в Крыму

Дата окончания учебного года в Крыму не изменилась из-за режима повышенной готовности.

Обучение в школах завершится 22 мая, сообщили в министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым.

В Симферополе управление молодежи, спорта и туризма администрации города принимает документы на летнее оздоровление детей льготной категории по предварительной записи. В управлении "Российской газете" сообщили, что пока принимаются заявления и составляется база. Даты заездов в детские лагеря будут известны только в конце мая.

В Международном детском центре "Артек" рассказали, что в апреле и мае лагерь детей не принимает. Откроется ли лагерь в июне, зависит от решения Министерства просвещения РФ.

Подготовила Юлия Суконкина, Симферополь

Как у них?

В Италии до пандемии с июня по август многие мамы и папы записывали своих чад в так называемые лагеря. На самом деле, речь шла о платных кружках по интересам (спортивным, театральным, творческим), на которые было принято отводить детей утром и забирать в районе 17 часов. Были в жизни некоторых маленьких итальянцев и лагеря на морском побережье. В этом году, по словам министра по равным возможностям и делам семьи Элены Бонетти, работу летних лагерей придется пересмотреть и адаптировать под новую, аномальную ситуацию.

Министр, подчеркнувшая, что ни о каких массовых сборах детей речи быть не может, тем не менее не исключает, что в ближайшее время появятся на свет небольшие летние лагеря на уровне кондоминиумов, у которых имеется просторный двор или сад. Ожидается, что в их создании примут непосредственное участие разнообразные ассоциации, работающие с детьми школьного и дошкольного возрастов. А остальных ребятишек, в распоряжении которых нет необходимой площади для создания мини-лагеря, будут навещать непосредственно у них дома аниматоры, которым, разумеется, придется соблюдать все предохранительные меры.

"Мы выделим под этот проект 35 миллионов евро. Родителям не придется платить ни копейки, государство возьмет на себя все расходы", - заверила Бонетти. А вот на региональном уровне власти намерены рискнуть и частично открыть публичные места (школы, тренажерные залы, микродетсады), в которых будут заниматься группы, состоящие максимум из 6-7 детей.

Во Франции ежегодно свыше миллиона юных французов и француженок проводят каникулы, если не полностью, то уж несколько недель наверняка, в сотнях летних лагерей, которые разбросаны по всей территории страны. И в этом чрезвычайном из-за пандемии году родители намереваются отправить своих чад к морю или в горы. Многие уже подали заявки, но пока не вносили плату. Одно ясно, как заявил министр образования Жан-Мишель Бланкер, "каникулы в любом случае будут с образовательным элементом". Дело в том, что с середины марта почти два месяца школы были закрыты, а обучение проходило "на удаленке" и для ряда учеников не без проблем. Так что в летних лагерях отдых будет совмещен с занятиями по специально разработанной облегченной программе. Но далеко не всем желающим удастся туда попасть. Дирекции многих лагерей намерены принять меньшее число ребятишек, чем в предыдущие годы, процентов на 30-40.

Помимо этого разрабатываются другие меры. В частности, это касается организации питания, когда обедать и ужинать дети станут не в столовых под одной крышей, а на открытом воздухе или у себя в комнатах. И еще. Школы в городах и селах, как сообщил министр, будут открыты все лето.

И в Германии из-за эпидемии детский отдых "подвис". "Вопрос о том, куда в этом году смогут поехать школьники, и смогут ли вообще, остается открытым", - признает Die Welt. По данным немецкой Ассоциации детского и юношеского отдыха, вырваться из дома на время больших летних каникул рассчитывают миллионы школьников по всей стране.

Самое интересное, что, несмотря на коронавирус, отказов от бронирований практически не наблюдается. Более того, родители продолжают оформлять путевки для своих чад не менее активно, чем в прошлом году. "Сейчас мы с головой ушли в работу по формированию групп в лагерях, по подбору и обучению персонала, - рассказала руководитель портала по онлайн-подбору школьных путешествий Юлиана Кёрнер. - Конечно, если федеральное правительство и власти земель не снимут ограничения на внутренний туризм, то мы аннулируем туры бесплатно".

Подготовили Нива Миракян, Вячеслав Прокофьев, Екатерина Забродина