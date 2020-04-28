Для бизнеса на Дону вели новую меру защиты от пандемии

Малым и средним предприятиям Ростовской области, наиболее пострадавшим от эпидемии, власти предложили специальную меру поддержки - более лучшие условия поручительства по кредитам и займам.

Как рассказали "РГ" в областном гарантийном фонде, продукт "Экстренный" работает как "скорая помощь".

Для предприятий и индивидуальных предпринимателей наиболее пострадавших от пандемии ставка поручительства снижена вдвое - с 1 до 0,5 процента. Для всех остальных малых и средних предприятий - с 2 до 0,75 процента.

Как работает гарантийный фонд: напрямую он денег не дает. Сначала предприниматель идет в банк, ему необходим кредит, например, на 10 миллионов рублей. Банк может дать, но только под залог. Однако оценку залога банк проводит с дисконтом: допустим, на 5 миллионов рублей. Где взять еще 5 миллионов? И вот здесь дает гарантию (поручительство) на оставшуюся сумму гарантийный фонд области. Но тоже берет свой процент. Теперь он резко снижен. Зато если предприниматель не сможет выплатить часть кредита, на который получил гарантию, ее погасит фонд.

Поручительство предоставляется на три года всего под 0,5 процентов годовых. Заявка рассматривается очень быстро. Пакет документов от предпринимателя требуется минимальный, он предоставляется в электронном виде, а само поручительство оформляется за один рабочий день.

В фонде заверяют, что экстренная поддержка исключает повторные проверки и выезд на предприятие. Нуждающиеся в кредите или займе малые и средние предприятия, а также индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на поручительство до 5 миллионов рублей. Если нужны банковские гарантии, тогда до 30 миллионов.

На случай возникновения финансовых проблем у предпринимателя предусмотрена отсрочка или рассрочка платежа. Первые заявки на новую меру поддержки уже поступили.

В регионе также увеличился размер поручительства по кредитам и для предприятий, не относящихся к отраслям, наиболее пострадавшим от эпидемии. Для них сократился срок оформления документов, и снизилась ставка до 0,75 процентов годовых с сохранением возможности рассрочки платежа.

Более благоприятными стали условия поручительства и для участников тендеров по госзакупкам.

- В большинстве случаев отменены требования к наличию или размеру залога, расширился перечень категорий субъектов малого и среднего бизнеса, которые могут претендовать на более низкую процентную ставку вознаграждения. С учетом сложной ситуации снижена ставка с двух до одного процента годовых тем, кто нуждается в пролонгации действующих обязательств по кредитам, - рассказал исполнительный директор НКО "Гарантийный фонд РО" Роман Соин.

Господдержка, прежде всего, потребовалась производителям промышленной продукции, аграриям, предприятиям оптовой и розничной торговли, реализующим непродовольственные товары. За пролонгацией договоров обратились медицинские учреждения.

Также для предпринимателей Ростовской области запустили интернет-семинары "Информационный день", где дается полезная информация, как бизнесу сегодня выжить.

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