ФСБ рассекретила новые документы периода освобождения Крыма в 1944 году

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю рассекретило архивные документы о преступлениях нацистов и их пособников на территории полуострова в период Великой Отечественной войны.

Среди документов, ставших доступными общественности и специалистам - десятки внутренних документов органов контрразведки СМЕРШ, протоколы допросов военнопленных, докладные записки, рапорты о результатах расследований и результатах операций, проводившихся на полуострове в первые дни после освобождения полуострове.

В числе файлов, с которых снят гриф секретности, множество новых данных о секретных операциях разведорганов в Крыму и на Кавказе, действиях партизан и подпольщиков, разведшколах противника на полуострове, их агентуре, сотрудниках и методах работы. Из документов известно, например, что в Крыму было около 20 немецких и румынских разведшкол и групп.

Также из опубликованных в сборнике материалов можно узнать, как органы госбезопасности после войны собирали доказательства преступлений нацистов в Крыму. Благодаря этим доказательствам к уголовной ответственности были привлечены бывший начальник СД в Ялте Лев фон дер Рекке и каратель Карл Ноа.

Один из организаторов и командиров карателей в Крыму оберштурмбанфюрер СС Пауль Йоханнес Цапп, руководивший сожжением деревни Лаки, и массовым расстрелом военнопленных в концлагере "Красный" под Симферополем. Последнего признали виновным в уничтожении 13449 человек и приговорили к пожизненному заключению. Фон дер Рекке был обвинен в убийстве 5000 человек и приговорен к 13 годам лишения свободы.

Копии рассекреченных документов переданы в Государственный архив Республики Крым и Архив города Севастополя в рамках проекта "Без срока давности", направленного на разоблачение нацистских преступлений и увековечивание памяти жертв геноцида мирного населения.