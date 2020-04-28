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28.04.2020 06:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

К 1 июня детские лагеря подготовят для открытия первой смены

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Все детские здравницы страны готовятся открыться первого июня, сообщил "Российской газете" председатель комитета по вопросам природных ресурсов, экологической безопасности, курортного комплекса и туризма Краснодарского края, директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус. И уточнил: "Но произойдет открытие или нет, зависит от эпидемиологической ситуации в конкретных регионах".

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По словам Александра Джеуса, об этом шла речь на селекторном совещании с участием представителей всех регионов, которое в понедельник провел министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он дал поручение: в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах проработать варианты безопасной доставки детей к местам отдыха.

"Это должно решаться с участием РЖД и других транспортных структур, - рассказал Джеус. - Профильным службам в регионах дано поручение подготовить сопровождающих, чтобы исключить в дороге случайные контакты. Дети должны получить заряд здоровья и бодрости, - поставил задачу министр. - И все мы сейчас будем выполнять данные им поручения".

Одно из них, по словам Джеуса, касается дистанционной подготовки вожатых для детских оздоровительных лагерей.

Фото: iStock
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"На базе "Орленка" мы этим уже вплотную занимаемся вместе с профильными вузами, - говорит он. - В ходе селекторного совещания Сергей Кравцов поручил руководителям четырех всероссийских детских центров (два из них - "Орленок" и "Смена" - расположены на Черноморском побережье Кубани, "Артек" - в Крыму, "Океан" - на Дальнем Востоке) активизировать работу по подготовке вожатых. Мы в "Орленке" планируем, если позволит эпидемиологическая обстановка, 18 мая собрать на двухнедельный семинар 250 студентов из тридцати вузов страны, которые намерены летом поработать вожатыми в детских оздоровительных лагерях".

Что касается организации предстоящего летнего отдыха на Кубани, по словам Александра Джеуса, в краевом бюджете на эти цели зарезервированы 2,5 миллиарда рублей. "Вместе со здравницами, расположенными на побережье, готовятся к открытию муниципальные и пришкольные лагеря, - сообщил Александр Джеус. - Чтобы оздоровить детей, будут задействованы все имеющиеся в регионе резервы. Главное сейчас - чтобы сделать это нам позволила эпидемиологическая обстановка".

Подробнее о детском летнем отдыхе читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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