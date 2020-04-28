К 1 июня детские лагеря подготовят для открытия первой смены

Все детские здравницы страны готовятся открыться первого июня, сообщил "Российской газете" председатель комитета по вопросам природных ресурсов, экологической безопасности, курортного комплекса и туризма Краснодарского края, директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус. И уточнил: "Но произойдет открытие или нет, зависит от эпидемиологической ситуации в конкретных регионах".

По словам Александра Джеуса, об этом шла речь на селекторном совещании с участием представителей всех регионов, которое в понедельник провел министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он дал поручение: в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах проработать варианты безопасной доставки детей к местам отдыха.

"Это должно решаться с участием РЖД и других транспортных структур, - рассказал Джеус. - Профильным службам в регионах дано поручение подготовить сопровождающих, чтобы исключить в дороге случайные контакты. Дети должны получить заряд здоровья и бодрости, - поставил задачу министр. - И все мы сейчас будем выполнять данные им поручения".

Одно из них, по словам Джеуса, касается дистанционной подготовки вожатых для детских оздоровительных лагерей.

"На базе "Орленка" мы этим уже вплотную занимаемся вместе с профильными вузами, - говорит он. - В ходе селекторного совещания Сергей Кравцов поручил руководителям четырех всероссийских детских центров (два из них - "Орленок" и "Смена" - расположены на Черноморском побережье Кубани, "Артек" - в Крыму, "Океан" - на Дальнем Востоке) активизировать работу по подготовке вожатых. Мы в "Орленке" планируем, если позволит эпидемиологическая обстановка, 18 мая собрать на двухнедельный семинар 250 студентов из тридцати вузов страны, которые намерены летом поработать вожатыми в детских оздоровительных лагерях".

Что касается организации предстоящего летнего отдыха на Кубани, по словам Александра Джеуса, в краевом бюджете на эти цели зарезервированы 2,5 миллиарда рублей. "Вместе со здравницами, расположенными на побережье, готовятся к открытию муниципальные и пришкольные лагеря, - сообщил Александр Джеус. - Чтобы оздоровить детей, будут задействованы все имеющиеся в регионе резервы. Главное сейчас - чтобы сделать это нам позволила эпидемиологическая обстановка".

Подробнее о детском летнем отдыхе читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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