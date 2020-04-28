На каких же продуктах могут заработать жители аграрных регионов? Как правильно выйти на рынок? И, главное, сколько можно заработать, продавая натуральные продукты? Об этом мы поговорили с директором проектного офиса Союза органического земледелия Яковом Любоведским.

Яков, недавно прошла интересная новость: Роскачество начало сертифицировать производителей органической продукции бесплатно, за счет бюджетных средств.

Яков Любоведский: С 20 апреля и до конца года Роскачество по рекомендации Минсельхоза РФ сделало сертификацию органической продукции бесплатной для субъектов малого и среднего предпринимательства. Возможно, эту программу продлят после 2020 года. Но у производителей есть и другой путь, субсидии на сертификацию, которые можно получить в центрах инжиниринга и поддержки предпринимательства и экспорта в регионах. Через эти структуры субсидируется до 90 процентов затрат (фактически около 70 процентов). В итоге можно заиметь не только российскую, но и международную органик-сертификацию.

Сколько сейчас в России сертифицированных органических хозяйств? И поможет ли бесплатная сертификация увеличить их число?

Яков Любоведский: Сейчас отечественные сертификаты имеют около ста компаний, из них половина - непосредственно производители, остальные - переработчики и продавцы органических продуктов. Это не очень много. И я объясню, почему.

Средняя стоимость оформления - примерно 150 тысяч (в основном это оплата командировочных расходов инспекторов-аудиторов). Но подавляющее большинство производителей сегмента органических продуктов работают на своих небольших локальных рынках. Если продукт качественный, а объемы относительно небольшие, то обычно им хватает интернета и сарафанного радио, чтобы полностью решить проблему сбыта. Поэтому многим сертификат вообще был не нужен. Тем более что сертификация так или иначе требует перестройки бизнес-процессов, доведения работы хозяйства до каких-то стандартов и так далее. Лишние заботы и расходы при сомнительной пользе.

С другой стороны, опросы показывают, что при компенсации расходов многие начинают задумываться: а почему бы и нет? Лишним такой знак тоже не будет, особенно в долгосрочной перспективе. Чем больше хозяйств его получит, тем ценнее будет бренд, это закон современного "рынка знаний". Значит, будет расти ценность каждого продукта в нем. Американцы это поняли еще несколько десятилетий назад. И хотя поначалу властям США органическое земледелие было совершенно неинтересно, тем не менее федеральное правительство начало выделять деньги на сертификацию органических хозяйств. Их сертификаты обладают уже большой ценностью как внутри страны, так и у потребителей всего мира.

Какова маржинальность органического земледелия в России сегодня? Правда ли, что она в несколько раз выше, чем в традиционном земледелии?

Яков Любоведский: Обычно гораздо выше. При этом нужно понимать, что здесь больше риска, но зато меньше конкурентов и очень многое зависит от маркетинга. Есть компании, которые не могут выйти на уровень окупаемости или работают в пределах 10-процентной рентабельности. Зато правильно выстроенные торговые стратегии могут принести огромный доход. Не все компании делятся своими коммерческими показателями, но даже среди крупных производителей мне известны те, у которых доходность превышает 100 процентов. То есть каждый год вложенные деньги удваиваются. Особенно выигрывают сейчас те, кто продает продукцию на экспорт. За счет роста стоимости евро их доходы возросли значительно.

Какие российские регионы могут стать точками ростами экологического земледелия?

Яков Любоведский: Развивать органику выгоднее в тех регионах, где менее развиты агротехнологии. На юге России получают высокий урожай зерна за счет большого количества удобрений. И хозяйства здесь не будут отказываться от успешной экономической модели. Но в Сибири, например, минеральные удобрения дают незначительный прирост урожайности. Зато на юге прекрасный климат для производства сушеных овощей, сухофруктов, орехов, масла и так далее. Многое зависит от конкретных идей. Например, среди немногочисленных пока экспортеров органики заметно выделяются крымские производители эфирного масла. Они делают продукты из шалфея, полыни, лаванды. Успешны компании Сибири, которые занимаются сбором и переработкой дикоросов.

Кто эти лидеры - опытные фермеры, которые решили попробовать себя в новом деле, или горожане с особым складом ума?

Яков Любоведский: Хороший вопрос! Потому что сейчас в "органику" действительно в основном идут новички. Часто это горожане, которые заработали капитал в другом бизнесе и теперь хотят быть ближе к природе, заниматься "этичным" бизнесом, который им по душе. Конечно, есть и снобы, для которых это средство подчеркнуть свою индивидуальность и просто попиариться. Но вряд ли у людей с такой мотивацией что-то получится.

При этом по пальцам можно пересчитать примеры, когда органическое производство развилось на базе классического хозяйства. Действующие агропредприятия имеют землю, технику, получают субсидии, им нет смысла брать на себя новый риск. Прирост в ближайшие годы может быть за счет мелких фермеров, которым сложно конкурировать с успешными классическими хозяйствами.

Какие органические продукты чаще всего производят у нас в России и за рубежом? Отличаются ли тенденции?

Яков Любоведский: В международной торговле это обычно стандартные сыпучие продукты, которые хорошо хранятся и транспортируются: зерновые, масличные, бобовые, сахар и кофе. Это товары, которые становятся сырьем для глубокой переработки в более развитых странах.

На локальных рынках (внутри регионов, в конкретных городах) продаются обычно свежие органические продукты: овощи, фрукты, молочная и мясная продукция.

Часто приходится слышать, что Украина делает большие успехи на мировом рынке. Согласны ли вы с такой оценкой? За счет чего там удалось развить сферу органического земледелия?

Яков Любоведский: К сожалению, Украина как раз-таки попала в "сырьевую западню". Она действительно активно продает свою продукцию даже на европейском рынке. Но западные партнеры уготовили ей роль сырьевого придатка. То есть украинцы выращивают органическое зерно, овощи и другие продукты, чтобы перепродавать их европейским производителям продуктов питания. А те уже занимаются производством продукции верхнего передела, то есть снимают с этого бизнеса все сливки. Немец покупает органический ячмень на Украине, варит из него пиво и продает его в несколько раз дороже. Итальянец делает очень дорогие органические макароны, не вырастив сам ни одного экологически чистого колоска. И нам, выходя на международные рынки, нужно помнить об этом и не попасть в эту "сырьевую ловушку".