Крымские власти разрешили работать парикмахерским и салонам красоты

Представители сферы бытовых услуг, муниципалитетов и обычные крымчане просят главу республики Сергея Аксенова возобновить работу предприятий. И, похоже, крымские власти услышали глас народа.

Сотрудники парикмахерских, салонов красоты, косметологических клиник и косметических кабинетов направили коллективное обращение главе Крыма, в котором рассказали о сложном положении отрасли из-за простоя.

"В Крыму более тысячи салонов красоты, в них работают около девяти тысяч специалистов. Большая часть из них - женщины с детьми, для которых данный вид деятельности является основным и единственным источником дохода", - написано в обращении.

По их словам, если предприятия индустрии красоты не возобновят в ближайшее время работу, их сотрудников ждет сокращение. А некоторые вынуждены будут уйти в тень - оказывать услуги на дому и не платить налоги.

Индивидуальный предприниматель, владелец парикмахерской Александр Туров отмечает, что сфера услуг в бедственном положении.

- Многие наемные работники официально трудоустроены, но сидят дома без зарплаты, так как работают за проценты: что заработал, то и получил. У многих дети-подростки, на которых не распространяется материальная помощь. Я, например, уволить людей не могу, коллектив формируется годами, к тому же работникам нужен стаж для получения пенсии, - говорит Александр Туров.

Власти Ялты также попросили главу республики разрешить работать предприятиям сферы услуг.

- Сегодня город несет большие экономические потери, поскольку у нас курортный регион, и основная деятельность населения связана с туристическим комплексом и предоставлением услуг, - констатирует глава администрации Ялты Иван Имгрунт. - Для стабилизации ситуации мы обратились с просьбой открыть ряд предприятий, в частности, парикмахерские, магазины одежды, а также фирмы, оказывающие услуги по ремонту обуви и техники, бытовому обслуживанию населения, фотоателье, цветочные магазины и прочее.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что с 1 мая при соблюдении жестких противоэпидемических мер продолжить работу смогут салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, ателье, мастерские по ремонту обуви и компьютеров, магазины, реализующие стройматериалы, сантехнику, автозапчасти. Возобновить работу можно будет в уведомительном порядке. Бланки соответствующих заявлений опубликуют на сайте Совмина. Руководители открывающихся предприятий будут обязаны подписать согласие на выполнение всех санитарных требований Роспотребнадзора и на проведение внеплановых проверок соблюдения мер безопасности.

Так, в парикмахерских и салонах красоты должны будут контролировать температуру у сотрудников, обслуживать клиентов по предварительной записи, соблюдать дистанцию между работниками в 1,5 метра, использовать средства индивидуальной защиты IV типа - медицинский халат, шапочку, маску, перчатки, а также бактерицидные или ультрафиолетовые лампы.

Тем временем

По данным министерства экономического развития РК, наиболее пострадавшими сферами признаны авиа - и автоперевозки, культура, досуг и развлечения, физкультурно-оздоровительная деятельность, туризм и гостиничный бизнес. Также к пострадавшим отнесли фирмы, занимающиеся подготовкой конференций и выставок и оказывающие бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, парикмахерские и салоны красоты). Организации и индивидуальные предприниматели, занятые в этих сферах по основному виду деятельности согласно Общероссийскому классификатору, получат первоочередную адресную поддержку. Помимо этого, им предоставят отсрочку на уплату всех налогов (кроме НДС) и кредитов на шесть месяцев, будет введен мораторий на взыскание долгов и штрафов, а также на банкротство по инициативе кредиторов.