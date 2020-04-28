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28.04.2020 17:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На юге России и Северном Кавказе пройдет авиапарад Победы

Текст: Николай Грищенко
Фото: Министерство обороны РФ Фото: Министерство обороны РФ
Фото: Министерство обороны РФ

В 12 городах юга России и Северного Кавказа в честь 75-летия Победы пройдут демонстрационные полеты военной авиации. Самолеты и вертолеты ЮВО также будут летать на российской авиабазе в Армении.

Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"
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Всего 9 мая в воздушном параде примут участие 210 самолетов и вертолетов ВКС России.

- Пролеты авиации синхронизированы с торжественными построениями в воинских частях и возложениями венков, а также согласованы с главами администраций субъектов РФ, органами местного самоуправления", - сказал командующий Южным военным округом, генерал-полковник Александр Дворников.

Полеты начнутся в 10:00 по местному времени в Ростове-на-Дону, Волгограде, Каспийске, Новороссийске, Краснодаре, Владикавказе, Ставрополе, Севастополе, Керчи, Грозном, Астрахани, Ейске и Ереване.

В Ростове-на-Дону пилоты штурмовиков Су-25 и Су-34 пролетят в виде цифры "75".

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