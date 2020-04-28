На юге России и Северном Кавказе пройдет авиапарад Победы

В 12 городах юга России и Северного Кавказа в честь 75-летия Победы пройдут демонстрационные полеты военной авиации. Самолеты и вертолеты ЮВО также будут летать на российской авиабазе в Армении.

Всего 9 мая в воздушном параде примут участие 210 самолетов и вертолетов ВКС России.

- Пролеты авиации синхронизированы с торжественными построениями в воинских частях и возложениями венков, а также согласованы с главами администраций субъектов РФ, органами местного самоуправления", - сказал командующий Южным военным округом, генерал-полковник Александр Дворников.

Полеты начнутся в 10:00 по местному времени в Ростове-на-Дону, Волгограде, Каспийске, Новороссийске, Краснодаре, Владикавказе, Ставрополе, Севастополе, Керчи, Грозном, Астрахани, Ейске и Ереване.

В Ростове-на-Дону пилоты штурмовиков Су-25 и Су-34 пролетят в виде цифры "75".