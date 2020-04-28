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28.04.2020 15:24
Проект: В регионах

Лишнего не просят

Жители юга России стали меньше брать кредитов
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 92(8146)
За месяц самоизоляции россияне научились считать деньги. На это указывает тот факт, что количество выданных потребительских кредитов стремительно снизилось. Среди тех, кто стал занимать гораздо меньше, - жители юга России и Северного Кавказа.

Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, в марте банки выдали 1,43 миллиона займов, то есть на 15,2 процента меньше, чем в прошлом году.

Фото: Photoxpress
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Тенденция отмечена практически во всех субъектах, но южане оказались наиболее практичными. К примеру, в Ростовской области за март было выдано чуть более 41 тысячи потребительских кредитов, по сравнению с прошлогодними показателями меньше на 16,1 процента. На Кубани количество кредитов снизилось на 14,7 процента, в Волгоградской области - на 8,4. Однако меньше всего денег взяли в долг жители Ставропольского края, где количество выданных потребительских кредитов упало на 21,4 процента.

Одновременно с россиянами "протрезвели" и финансовые учреждения. Если раньше они либерально давали в долг практически всем желающим, то в марте одобрили только треть заявок на розничные кредиты.

"С учетом экономической ситуации многие организации, в том числе и мы, скорректировали свою политику и теперь более строго смотрим на клиентов", - прокомментировали ситуацию в одном из крупных банков.

Если говорить о регионах, то в Волгоградской области доля одобренных кредитных заявок в марте снизилась на 4,5 процентных пункта, в Астраханской области - на 4,3, в Краснодарском крае - на 2,9, в Ростовской области - на 2,8, в Крыму - на 2,3, в Адыгее - на 2,1, в Севастополе - на 0,9, в Калмыкии - на 0,6.

Фото: Istock
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- На выдачу банками кредитов в марте оказало влияние распространение коронавирусной инфекции, а также экономическая ситуация в стране и мире. Что касается апреля, то мы прогнозируем значительное падение выдачи не только потребительских займов, но и других розничных кредитов, - заявил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Действительно, в марте чаще всего отказывали в заявках на получение автокредитов и кредитных карт. В то же время уровень ипотечного кредитования, напротив, вырос на 3,7 процентного пункта. Впрочем, это неудивительно, так как многие банки стали пересматривать свою кредитную политику. К примеру, ВТБ заявил о новом ипотечном кредите с процентной ставкой 6,5. Таким образом финансовые институты пытаются поддержать, с одной стороны, потребительский спрос, с другой - строительную отрасль. В некоторых регионах даже начали предлагать ипотеку с нулевой ставкой.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Рынок кредитования

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