В Астрахани закрыли общежитие вуза из-за COVID-19 у студентов

Общежитие астраханского гостехуниверситета взято под охрану в связи с обнаружением коронавируса у проживающих в нем студентов, которые контактировали с одним из пациентов с COVID-19.

Как сообщает минздрав области, из 13 обследованных постояльцев общежития у пятерых тесты на коронавирус показали положительный результат.

Все студенты с COVID-19 госпитализированы, сейчас анализы берут у остальных жильцов, в общей сложности в общежитии проживает 260 человек.

На 28 апреля в Астраханской области зарегистрировано 350 случаев заболевания, 44 из которых выявили за минувшие сутки. Для лечения пациентов в региональных госпиталях развернуто 503 койки.