Весеннее половодье в Астраханской области преподнесло приятный сюрприз: вода начала выходить из волжских берегов раньше, чем обычно, заполняя ильмени как раз к началу нереста. Если высокий уровень воды продержится как минимум до конца весны, можно впервые за последние годы рассчитывать на хороший нерест и богатый улов в будущем.

- Паводок зависит от весенней погоды, - объяснил замдиректора астраханского государственного биосферного заповедника Кирилл Литвинов. - Если весна теплая, то и вода должна прибывать раньше, если холодная - позже. И вот здесь всегда проблема, потому что график попуска вод из водохранилищ составляется заранее, когда никто еще не знает, какой будет весна. А погода в последние дни показывает: угадали.

Этому, как ни странно, частично способствовала теплая зима, последствий которой опасались рыболовы. Снега хоть и было мало, но дожди шли, и водохранилища как раз собрали всю влагу, которую надо сбросить в низовья. Так что самым важным было вовремя начать спуск.

- Впервые в истории Волжско-Камского бассейна водохранилища оказались максимально полными, - сообщил зампредседателя областного правительства Михаил Богомолов. - Остаток свободной емкости - всего три процента, такого с 1956 года, с момента их строительства, еще не было. Поэтому воду начали сбрасывать раньше. В прошлом году в водохранилищах было почти в два раза меньше воды, и рыбохозяйственной полки (уровня воды, благоприятного для нереста - "РГ") не было, что привело к негативным последствиям для рыбопромысловых предприятий.

По словам ученых Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, прошлой весной к окончанию половодья выжило всего 4,5 процента молоди воблы, а личинки леща до стадии малька не доросли. Пострадали также судак, щука, сазан, окунь. Всего погибло 98 процентов рыбного потомства, паводок был самым худшим в истории: стремительным - всего 27 дней и маловодным. Чтобы избежать ошибок, астраханцы стали готовиться к регулированию нынешнего половодья уже с конца февраля и 8 апреля начали сброс воды.

Как сообщил Богомолов, сейчас большая часть нерестилищ заполнена, прогрета, и рыба туда зашла.

- Но одна из проблем остается, это отсутствие достоверных прогнозов гидрометеорологов, - заявил руководитель областной службы природопользования Игорь Краснов. - К примеру, в нынешнем году прогноз стока воды уже три раза менялся как в большую, так и в меньшую сторону: сначала 84 кубокилометров, затем - 114, а потом - 95 кубокилометров.

Прогнозы метеорологов беспокоят и рыбодобывающие компании. Промысловики переживают, что паводок может закончиться раньше и рыба до конца путины не успеет вернуться с нерестилищ. Тогда предприятия не выберут квоты. Сейчас половодье уже прошло период пика: после 22 апреля сбросы уменьшились с 25 до 16 тысяч кубокилометров в секунду, это и есть рыбная полка. Данный уровень планируется удержать как минимум до 18 мая, чтобы из-за уходящей воды не обмелели водотоки, по которым подросшие мальки пойдут в реки.

Астраханцы планируют убедить членов межведомственной комиссии при Федеральном агентстве водных ресурсов продлить половодье до 1 июня, тогда это будет один из лучших паводков за все время его искусственного регулирования. Хотя идеальным было бы дать рыбе на нерест месяца два или даже три, как это было до строительства гидроэлектростанций.

Кстати, рыбному изобилию поспособствует еще один фактор - запрет любительского лова из-за карантина. По мнению экологов, туристы, съезжавшиеся в Астраханскую область со всей страны, вылавливали в 10 раз больше, чем профессиональные рыбаки.

Как у соседей

В Ростовской области сложилась другая ситуация. На Дону зафиксировали рекордно низкое весеннее половодье. Об этом сообщили в Гидрометцентре. Так, например, скорость воды на входе в Цимлянское водохранилище в середине апреля оказалась минимальной за всю историю наблюдения, 552 кубических метра в секунду. Однако водоем продолжает наполняться, и приток превышает водосброс почти в два раза. Специалисты ожидают завершения половодья с уровнем ниже нормы. Но ситуация не критическая, в 2015 году уровень донского рукотворного моря был еще ниже.

По словам доктора биологических наук Южного научного центра РАН Павла Балыкина, потепление и бесснежная зима отрицательно скажутся на численности рыбы не только в Азовском бассейне. Практически полное отсутствие снежного покрова приведет к минимальному разливу за последние годы. Запасы воды в снежном покрове в Донском бассейне на начало февраля составляли чуть более половины нормы. Значит, ожидать обычного весеннего разлива не приходится. А нет половодья - рыбе негде нереститься. Малая вода отрежет ее от входа в привычные нерестилища, а последующее падение уровня и высыхание мест икрометания уничтожит большую часть будущего потомства. Кроме того, в теплую погоду раньше просыпаются насекомые, такие как комары, но не находят пропитания и погибают. Поскольку их личинки (мотыль) входят в рацион питания многих рыб, нехватка пищи может привести к их гибели, особенно на стадии мальков. Наконец, теплая погода и отсутствие ледового покрова на многих водоемах дали возможность браконьерам не прерывать на зиму незаконный промысел. Они продолжают перекрывать сетями места обитания промысловой рыбы. В более теплой, чем обычно, воде лучше выживают возбудители заболеваний рыбы, что увеличивает опасность возникновения эпизоотии. Последнее опасно не только для природных популяций рыб, но и для тех, что содержатся в рыбоводных хозяйствах. Так что и предприятия аквакультуры могут пострадать от последствий теплой и бесснежной зимы.

В Волго-Ахтубинской пойме обводнение будет на треть больше, чем в прошлом году, прогнозируют гидрологи. В Волгоградской области с 22 апреля сброс через Волжскую ГЭС вышел на уровень 16 тысяч кубометров в секунду. Эта рыбохозяйственная полка продержится 24 дня. Затем начнется постепенный спад, и ко второй декаде июня сброс достигнет минимального значения, 5,5 тысячи кубометров в секунду.

Как сообщили в комитете природных ресурсов региона, паводок в 2020 году будет немного сильнее, чем в прошлом. Тогда общий сброс составил 70 кубокилометров. И специального режима для добытчиков рыбы не было. А этой весной планируется сбросить более 98 кубических километров воды. При этом ежедневно контролируется, как пропитывается влагой междуречье Волги и Ахтубы.

- Сегодня основные водотоки Волго-Ахтубинской поймы заполнены. Наибольший процент наполняемости на тех объектах, которые уже расчищены и где гидротехнические сооружения отремонтированы. Уже в ближайшие годы дополнительное обводнение поймы позволит избежать зависимости от режима работы Волжской ГЭС. Будет поддерживаться необходимый для экологии и сельхозпроизводства уровень воды, - прокомментировал председатель комитета Виталий Сазонов.