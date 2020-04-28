В Керчи Lada упала в море с 25-метрового обрыва

В Керчи водитель Lada Granta выжил после того, как не справился с управлением, и его машина рухнула в море с 25-метрового обрыва. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

ДТП произошло в районе улицы Колхозной. На помощь пострадавшему выехало отделение местной пожарно-спасательной части МЧС России по Республике Крым, экипаж ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи. Они обнаружили сильно искореженную машину в морской воде у обрывистого берега. Автомобиль буквально скатился вниз с 25-метровой высоты.

Пострадавшего на носилках оттащили к машине скорой помощи. Водитель госпитализирован в травматологическое отделение Керченской городской больницы №1.