Представители сферы бытовых услуг, муниципалитетов и обычные крымчане просят главу республики Сергея Аксенова возобновить работу предприятий. И, похоже, крымские власти услышали глас народа.

Сотрудники парикмахерских, салонов красоты, косметологических клиник и косметических кабинетов направили коллективное обращение главе Крыма, в котором рассказали о сложном положении отрасли из-за простоя.

"В Крыму более тысячи салонов красоты, в них работают около девяти тысяч специалистов. Большая часть из них - женщины с детьми, для которых данный вид деятельности является основным и единственным источником дохода", - написано в обращении.

По их словам, если предприятия индустрии красоты не возобновят в ближайшее время работу, их сотрудников ждет сокращение. А некоторые вынуждены будут уйти в тень - оказывать услуги на дому и не платить налоги.

Индивидуальный предприниматель, владелец парикмахерской Александр Туров отмечает, что сфера услуг в бедственном положении.

- Многие наемные работники официально трудоустроены, но сидят дома без зарплаты, так как работают за проценты: что заработал, то и получил. У многих дети-подростки, на которых не распространяется материальная помощь. Я, например, уволить людей не могу, коллектив формируется годами, к тому же работникам нужен стаж для получения пенсии, - говорит Александр Туров.

Власти Ялты также попросили главу республики разрешить работать предприятиям сферы услуг.

- Сегодня город несет большие экономические потери, поскольку у нас курортный регион, и основная деятельность населения связана с туристическим комплексом и предоставлением услуг, - констатирует глава администрации Ялты Иван Имгрунт. - Для стабилизации ситуации мы обратились с просьбой открыть ряд предприятий, в частности, парикмахерские, магазины одежды, а также фирмы, оказывающие услуги по ремонту обуви и техники, бытовому обслуживанию населения, фотоателье, цветочные магазины и прочее.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что с 1 мая при соблюдении жестких противоэпидемических мер продолжить работу смогут салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, ателье, мастерские по ремонту обуви и компьютеров, магазины, реализующие стройматериалы, сантехнику, автозапчасти.

Возобновить работу можно будет в уведомительном порядке. Бланки соответствующих заявлений опубликуют на сайте Совмина. Руководители открывающихся предприятий будут обязаны подписать согласие на выполнение всех санитарных требований Роспотребнадзора и на проведение внеплановых проверок соблюдения мер безопасности.

Так, в парикмахерских и салонах красоты должны будут контролировать температуру у сотрудников, обслуживать клиентов по предварительной записи, соблюдать дистанцию между работниками в 1,5 метра, использовать средства индивидуальной защиты IV типа - медицинский халат, шапочку, маску, перчатки, а также бактерицидные или ультрафиолетовые лампы.

В Волгограде парикмахерские и фотоателье уже открылись. Представители почти всех сфер деятельности обращаются во властные структуры за разрешением возобновить работу. Из-за распространения вируса большинство предприятий простаивает. Администрация региона постепенно вводит послабление режима.

Скажем, фитнес-клубы явно еще не скоро смогут открыть двери для посетителей. Любителям аэробики или бокса придется подождать. А вот полубокс или стрижка посложнее уже доступны. С 21 апреля в Волгоградской области расширили список организаций, которым разрешено работать в нынешних условиях. Если раньше таким правом пользовались 14 отраслей (сельское хозяйство, промышленность, обращение с отходами, торговля и другие), то теперь перечень пополнили парикмахерские, салоны красоты, мастерские по ремонту мебели, одежды и обуви, а также фотоателье.

- Мы не можем одним махом решить все проблемы, но будем вносить коррективы. Ведется работа с органами местного самоуправления. Наиболее острые вопросы выносятся на обсуждение оперативного штаба области, в том числе и об открытии парикмахерских, - сказала вице-губернатор Анна Писемская. - Приступить к работе предприниматели смогут только при условии соблюдения всех мер предосторожности. Мы уже опробовали в МФЦ механизм предварительной записи, теперь это обязательное условие и для парикмахерских. Решено увеличить площадь обслуживания одного клиента до десяти квадратных метров, это минимум. И третье требование - бактерицидные лампы для обеззараживания помещений. Бизнесменам, у которых их еще нет, стоит задуматься о приобретении.

Ищут и варианты поддержки тех сфер, которым возобновление деятельности пока не светит. Там коммерческий сектор несет большие потери. В первую очередь, в администрации региона назвали кинотеатры. Режим самоизоляции в Волгоградской области введен до 30 апреля. Самым болезненным моментом предприниматели считают сохранение зарплаты в нерабочее время. Напомним, что для этого есть возможность взять банковские кредиты под ноль процентов.

- Предложения, поступающие от бизнеса, мы аккумулируем для рабочей группы. У нас есть установка не перенаправлять обратившихся на другие адреса, а предоставлять сразу всю информацию, - говорит уполномоченная по правам предпринимателей области Ольга Устинова. - Поступает вал обращений. Очень мало тех, кто не пострадал в данной ситуации. Но есть те, у кого работа совсем встала, и те, у кого риск минимальный. Важно не допустить оттока в теневой сектор. Открыться разрешают на определенных условиях. Коммерсанты должны руководствоваться правилами корпоративной этики: ведь если у них выявят нарушения, то все предприятия данной сферы могут снова закрыть.

Волгоградская область вошла в пятерку лучших в плане поддержки малого и среднего бизнеса. Но в регионе и уровень заболеваемости из расчета на сто тысяч жителей пока ниже общероссийского. Муниципалитетам предложили самим определить, какие предприятия могут возобновить работу. Все предложения с мест рассматриваются на областном уровне. Конечно, не все районы одинаково затронуты пандемией. Но расслабляться в глубинке точно не стоит. Случаи заражения выявляют не только в Волгограде. Например, на втором месте по заболеваемости не трехсоттысячный Волжский, а полупустынный Палласовский район.

Тем временем

По данным министерства экономического развития РК, наиболее пострадавшими сферами признаны авиа - и автоперевозки, культура, досуг и развлечения, физкультурно-оздоровительная деятельность, туризм и гостиничный бизнес. Также к пострадавшим отнесли фирмы, занимающиеся подготовкой конференций и выставок и оказывающие бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, парикмахерские и салоны красоты). Организации и индивидуальные предприниматели, занятые в этих сферах по основному виду деятельности согласно Общероссийскому классификатору, получат первоочередную адресную поддержку. Помимо этого, им предоставят отсрочку на уплату всех налогов (кроме НДС) и кредитов на шесть месяцев, будет введен мораторий на взыскание долгов и штрафов, а также на банкротство по инициативе кредиторов.

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