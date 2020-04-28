В Крыму в школьных сухпайках нашли испорченные консервы

Главное следственное управление СК по Республике Крым начало проверку по факту предоставления находящимся на самоизоляции школьникам некачественной продукции в составе сухпайков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В городе Саки родители школьников при вскрытии рыбных консервов обнаружили, что эта продукция испорчена, и она непригодна для употребления пищи.

- По указанию исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК по РК следственный отдел по городу Саки незамедлительно организовал процессуальную проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента, - рассказали в пресс-службе ведомства. - В рамках проверки предстоит установить процедуру закупки и предоставления школьникам сухпайков, ответственных за это должностных лиц, наличие у фирмы-поставщика разрешительной документации. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.

Мэр города Саки Александр Овдиенко уточнил, что речь идет о рыбных консервах "Сардина" одного из крымских производителей. По его словам, внешне банки выглядели нормально, продукт не был просроченным, а документы не позволяли усомниться в качестве содержимого.

- Но после вскрытия банок оказалось, что продукция не соответствует сертификатам качества, - отметил Александр Овдиенко. - Было принято решение выдачу этой продукции прекратить, ранее выданную изъять. Вместо этих консервов предусмотреть компенсационную выдачу продуктов, соответствующую стоимости недополученных. Также начата претензионная работа в отношении производителя.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил стандартизировать наборы сухих пайков, выдаваемых школьникам, чтобы пакет продуктов был идентичным во всех учебных заведениях. Сухие пайки выдаются по желанию родителей, а отказывающиеся от них получают денежную компенсацию. Право на сухпайки имеют учащиеся 1-4 классов и дети льготных категорий. Стоимость горячего завтрака оценивается в Симферополе в 86 рублей, завтрака и обеда для детей-сирот - в 159 рублей.