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Улов для гурмана

В Крыму увеличили производство аквакультуры
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 92(8146)
В первом квартале 2020 года в Крыму выращено почти 1600 тонн товарной рыбы и другой аквакультуры. Это больше прошлогодних показателей на 16 тонн. Успех в промышленном разведении рыбы на полуострове стал возможным во многом благодаря государственной поддержке.
От малька до товарной рыбы осетр растетв садке минимум 1,5 года. Фото: Сергей Винник/РГ От малька до товарной рыбы осетр растетв садке минимум 1,5 года. Фото: Сергей Винник/РГ
От малька до товарной рыбы осетр растетв садке минимум 1,5 года. Фото: Сергей Винник/РГ

Крестьянское фермерское хозяйство Вардана Галстяна в Джанкойском районе Крыма - одно из шести, специализирующихся на выращивании осетровых рыб. Этим бизнесом предприниматель занялся в 2017-м, а уже спустя полтора года получил первую товарную партию деликатеса. Осетровых пород здесь две: ленский осетр и гибрид русского с ленским.

Фото: Илья Изотов/РГ
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- У нас все отечественное: и посадочный материал, и корма, - говорит фермер. - Мальков привозим с материка. Покупать немного дороже, чем разводить самому, зато качество гарантировано. Разведение малька - это очень трудоемкий процесс, нужно следить, чтобы не нарушалась генетика, а таких специалистов у нас нет.

Предприятие уже вышло на планируемую мощность - 80 тысяч мальков в сезон. Через полгода общий вес выращенных осетров достигнет примерно 240 тонн, и тогда их можно будет отправить на продажу. В ближайшее время здесь планируют расширить производство, взять в аренду соседние пруды и разводить там карпа, белого амура, толстолобика. Развиваться помогает государственная поддержка.

- Мы уже второй раз получаем господдержку, - рассказал Вардан Галстян. - Это ощутимое подспорье, позволяющее нам увереннее чувствовать себя на рынке и строить планы на будущее.

Большую часть продукции с этой фермы отправляют в торговые сети на материке. Но в крымских супермаркетах также можно купить осетров, выращенных в Джанкойском районе.

- В прошлом году хозяйство получило субсидию в размере 1,58 миллиона рублей. Это возмещение части затрат на единицу выращенной и реализованной товарной продукции, а также расходов на строительство и реконструкцию рыбохозяйственного комплекса и покупку оборудования, - уточнил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. - Предприятие динамично развивается. В 2019 году вес выращенной продукции составил более 73 тонн.

Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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