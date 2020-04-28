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Кому вирус нипочем

В Крыму вырос спрос на специалистов в сфере продаж, почтальонов, медиков
Текст: Юлия Крымова (Севастополь) , Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 92(8146)
Режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции отразился на местном рынке труда. Кто нужен работодателям и в каких сферах увеличилось число соискателей, узнали корреспонденты "РГ".

По данным HeadHunter, в Крыму востребованы специалисты в сфере продаж (число вакансий увеличилось на 32 процента), в строительстве (на 9 процентов), медработники и фармацевты (на 9 процентов). В это же время наибольшее число резюме - от менеджеров по продажам, бухгалтеров, специалистов в сфере транспорта и логистики.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Согласно данным "Авито. Работа", в I квартале 2020 года активность работодателей в поисках сотрудников снизилась. Исключение - госслужба и некоммерческие организации (НКО). Но соискателей особенно не заинтересовали эти направления. Активность кандидатов на вакансии в данной группе профессий оказалась на 16 процентов ниже, чем в четвертом квартале 2019 года.

- За первые три месяца количество резюме возросло в сферах: "Управление персоналом" (9 процентов), "Медицина, фармацевтика" (9 процентов), "Искусство, развлечения" (8 процентов), "Продажи" (6 процентов), - отмечает менеджер "Авито. Работа" Дмитрий Пучков.

- Сейчас много вакансий, связанных с доставкой. Также нужны сотрудники компаниям, которые занимаются дистрибуцией продуктов питания: торговые представители, менеджеры по продажам, грузчики, упаковщики на складах, - говорит HR-эксперт, директор крымского кадрового агентства Ксения Волкина.

Во время изоляции люди стали больше заказывать продуктов, товаров первой необходимости, готовых блюд на дом. Поэтому вырос спрос на курьеров.

Фото: Артем Геодакян\ТАСС
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В Центр занятости Крыма продолжают поступать заявки от работодателей. Из апрельских вакансий большинство в сфере продаж и медицины, а также в агропромышленном комплексе (садоводы, виноградари, овощеводы). Нужны водители и машинисты бульдозера.

Есть потребность и в строителях. Но о серьезном дефиците кадров, как в некоторых регионах РФ в связи с отъездом гастарбайтеров, говорить пока не приходится.

- Нам удается сохранять численность персонала стабильной, более того, планируем к лету снизить число собственных рабочих и увеличить количество подрядчиков на наших объектах. Не менее 50 процентов сотрудников - строители из ближнего зарубежья: Таджикистана, Узбекистана и Украины. Все трудоустроены на основании патента и зарегистрированы в органах ФМС, - рассказывает заместитель генерального директора по персоналу группы компаний "Монолит" Оксана Афанасьева.

В целом же, по мнению экспертов, конкуренция за рабочие места в Крыму возрастет, уровень оплаты снизится, формы и методы мотивации будут пересмотрены во всех отраслях.

- В первую очередь будут сокращать тех сотрудников, чья польза для бизнеса не так очевидна. А также конфликтных и негибких, тех, кто не готов перестраиваться с учетом новых реалий. Многие компании будут вынуждены увольнять достойных людей и хороших профессионалов, так как прекратят свою деятельность, - прогнозирует Ксения Волкина.

В Севастополе заметно увеличилось число вакансий в сельском хозяйстве, на почте и в общественном транспорте.

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- Началась обрезка и подвязка винограда. Срочно нужны работники, но привезти их из других регионов нет возможности из-за ограничений, - рассказала "РГ" директор Центра занятости Севастополя Светлана Рендак. - Поэтому предприятия просят подобрать местных виноградарей. Но люди неохотно идут, предложение превышает спрос.

Неожиданно стали востребованы почтальоны. Объясняется это тем, что на почте много сотрудников пожилого возраста, которых сейчас оставили дома, чтобы не подвергать риску. Новый персонал готовы брать даже без опыта работы.

- Требуются почтальоны, операторы связи, водители, - продолжает Рендак. - На почту сейчас заметно увеличилась нагрузка, стало много заказов с доставкой на дом. Предлагают даже временную занятость, например, для студентов.

Однако большинство вакансий остаются незанятыми, безработные севастопольцы не соглашаются на предложенные условия, работа на свежем воздухе и поездки по городу их не прельщают.

- Сейчас рынок труда замер, многие работодатели ушли, - отмечает руководитель Центра занятости. - Но предприятия, которые не прекращали работу, продолжают подавать вакансии. Например, Севэлектроавтотранс просит кондукторов, "Царь-хлеб" - укладчиков.

На сайте городской службы занятости в апреле опубликовано более 50 вакансий виноградарей с зарплатой от 16000 до 35000 рублей. Требуется сразу 60 кондукторов с зарплатой от 25000 рублей и 95 водителей автобусов с зарплатой от 30000 рублей. Почтальонам предлагают более скромный заработок, от 15000 рублей.

Фото: Сергей Винник/РГ
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Для людей, потерявших работу в период пандемии коронавируса, пособие по безработице составляет 12130 рублей. А если в семье есть дети, то на каждого ребенка доплачивают еще 3000 рублей. Людям предпенсионного возраста пособие назначается на год, остальным - на три месяца, с апреля по июнь 2020 года.

Зарплату везде предлагают практически одинаковую, поэтому многие горожане предпочитают подождать, пока появятся места с более высокими окладами.

В апреле в Центре занятости Севастополя зарегистрировались более 2000 безработных. Им предлагают вакансии, но, если ни одна не подойдет, через 10 дней назначают пособие.

Чиновники полагают, что новая ситуация подтолкнет многих работников и работодателей к оформлению трудовых отношений. Ведь те, кто раньше официально не числился в штате, получат пособие в минимальном размере - 1500 рублей.

- К нам обращаются и те, кто давно не работал, - говорит Светлана Рендак. - Некоторые в 40 лет не имеют трудовой книжки. Вроде бы ни дня на диване не лежал, всю жизнь трудился, но стажа нет. Сейчас многие пострадали, каждый ждет помощи, в том числе и те, которые работали неофициально, не платили налоги государству. Хотелось бы, чтобы эта ситуация подвигла работодателей соблюдать законодательство и трудоустраивать людей по закону.

Кстати

По данным вице-премьера РК Елены Романовской, на учете в центре занятости состоят 9,5 тысячи человек. Признаны безработными 5 860 человек. В базе представлено 13 тысяч актуальных вакансий, из них три тысячи на предприятиях, деятельность которых не приостановлена.

Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь

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