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28.04.2020 15:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Приехавшую в Крым украинку принудительно доставили в обсерватор

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Жительницу Украины, приехавшую в Крым и отказавшуюся добровольно отправиться в обсерватор, направили туда принудительно. Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщил заместитель начальника полиции Крыма Александр Смаглин.

- Женщина отказывалась выполнять постановление Роспотребнадзора, - рассказал Смаглин. - Протокол составлен и совместно с Роспотребнадзором ее все равно доставили в обсерватор.

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Отметим также, что теперь для лиц, отказывающихся добровольно отправляться в обсерватор и направляемых туда по решению суда, пребывание в нем стало платным.

Сегодня в Крыму в обсерваторах, с учетом закрытых от внешнего мира больниц, находятся 492 человека. Эти учреждения достигли максимального заполнения. В этой связи Минздрав Крым попросил правительство республики найти дополнительные помещения для временной изоляции граждан по медицинским показаниям. В ближайшее время для этих целей в Евпатории будут выделены еще два санатория, находящихся в республиканской собственности.

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