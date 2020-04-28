Приехавшую в Крым украинку принудительно доставили в обсерватор

Жительницу Украины, приехавшую в Крым и отказавшуюся добровольно отправиться в обсерватор, направили туда принудительно. Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщил заместитель начальника полиции Крыма Александр Смаглин.

- Женщина отказывалась выполнять постановление Роспотребнадзора, - рассказал Смаглин. - Протокол составлен и совместно с Роспотребнадзором ее все равно доставили в обсерватор.

Отметим также, что теперь для лиц, отказывающихся добровольно отправляться в обсерватор и направляемых туда по решению суда, пребывание в нем стало платным.

Сегодня в Крыму в обсерваторах, с учетом закрытых от внешнего мира больниц, находятся 492 человека. Эти учреждения достигли максимального заполнения. В этой связи Минздрав Крым попросил правительство республики найти дополнительные помещения для временной изоляции граждан по медицинским показаниям. В ближайшее время для этих целей в Евпатории будут выделены еще два санатория, находящихся в республиканской собственности.