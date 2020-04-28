Новости

В Уфе песню "День Победы" исполнили на башкирском языке 14:56
Детские лагеря в Ленинградской области откроются в июле 14:54
Оператор "Северного потока - 2" не получал уведомлений по активам компании 14:50
Уточнен и утвержден список недействительных паспортов граждан России 14:49
Фото: В Петербурге появилась стена памяти умерших от COVID-19 медиков 14:45
В Самарской области умерли три пациента с коронавирусом 14:42
Набиуллина не поддержала идею о запрете работы коллекторов и МФО 14:41
Как могла выглядеть Милина в отмененном фильме по Mortal Kombat 14:40
В Британии почтили минутой молчания погибших от COVID-19 медиков 14:38
Москвичи начали получать штрафы с видеокамер за езду без пропусков 14:35
В Киргизии ряд предприятий возобновят работу в режиме ЧП 14:33
Биологи пересмотрели взгляды на геном вируса герпеса 14:30
Президент поручил провести медикаментозную профилактику медиков 14:29
Жителя Мурома с COVID-19 госпитализировали по решению суда 14:26
В День Победы военная авиация пролетит над Петербургом и еще 11 городами 14:23
Путин поручил представить план-график разработки вакцин от коронавируса 14:22
Рогозин: Экипаж МКС прошел инкубационный период по COVID-19 14:17
Более 50 тысяч медработников в Москве прошли тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу 14:15
Что известно о новом Nissan Pathfinder 14:13
ЕР направила предложения по поддержке экономики Путину и Мишустину 14:12
В Минусинске из-за COVID-19 у врача корпус больницы закрыли на карантин 14:10
В компьютерах для дистанционного обучения нуждаются 950 тыс. школьников 14:07
Сальма Хайек: Если ведешь себя как Харви, то у тебя будут последствия 14:05
Синоптики рассказали о погоде на майские праздники в Москве 14:03
Калининградского школьника наградили за спасение брата и сестры 14:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пандемия коронавируса: Как сейчас выглядит аэропорт Шереметьево
Пандемия коронавируса: Как сейчас выглядит аэропорт Шереметьево
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
28.04.2020 13:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Скидки для киосков

Малому бизнесу Севастополя предоставили льготы на 1,2 миллиарда рублей
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 92(8146)
В Севастополе усилили региональную поддержку бизнеса в период ограничительных мер, введенных из-за пандемии.

Городские власти во втором квартале 2020 года полностью отменили арендную плату для нестационарных торговых объектов (НТО), которым пришлось закрыться. Для НТО, которые продолжают работать, плата за апрель, май и июнь снижена на 50 процентов.

Фото: Юлия Крымова/РГ
Предприятия Крыма освоили новую продукцию для защиты от коронавируса

Также с 1 апреля по 30 июня полностью освобождены от платы за аренду земли и госимущества представители тех сфер малого и среднего бизнеса, которые попали в федеральный и региональный перечни пострадавших отраслей. В Севастополе к их числу, в частности, отнесены торговля непродовольственными товарами и морские пассажирские перевозки.

Остальным предпринимателям предоставляется отсрочка арендных платежей, причем погасить долг можно будет в течение двух лет.

- Ранее была установлена отсрочка оплаты с 1 марта по 30 июня 2020 года, теперь к этому прибавляется отсрочка половины суммы платежа с 1 июля по 1 октября 2020 года, - сообщил директор департамента экономического развития Севастополя Денис Профатилов. - Внести задолженность за эти периоды можно будет с 1 января 2021 года по 20 декабря 2022 года, а ежемесячный платеж не может превышать одной трети арендной платы.

Дополнительно вводится отсрочка уплаты налогов для предпринимателей, чей бизнес попал в региональный перечень пострадавших отраслей. Продлевается срок авансовых платежей по налогу на имущество организаций, земельному и транспортному налогам, по патентной системе, единого налога на вмененный доход, упрощенной системе налогообложения, а также единого сельхозналога.

Кроме этого, Заксобрание Севастополя 23 апреля утвердило снижение налоговых ставок для наиболее пострадавших отраслей.

Так, торговые и офисные центры на второй квартал 2020 года освобождаются от уплаты налогов на землю и имущество организаций при условии, что они сделают скидку не менее 50 процентов своим арендаторам.

Все перечисленные меры, по словам вице-губернатора Севастополя Марии Литовко, приведут к тому, что бюджет Севастополя недополучит в 2020 году около 1,2 миллиарда рублей.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Две стройки Минобороны в Севастополе перевели в режим обсерватора

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что список видов поддержки может быть расширен, поскольку туристический сезон этим летом не принесет ожидаемых доходов бизнесу.

- Более миллиарда рублей выпадающих доходов - это серьезная потеря. Но мы должны поддержать сейчас предпринимательское сообщество, иначе в следующем году еще сильнее просядем по налоговым сборам, - отметил Развожаев. - Надеюсь, что эти суммы удастся компенсировать из федерального бюджета. Вызывает беспокойство туристический сезон, который, очевидно, будет отсрочен и не принесет таких доходов, как раньше. Обсуждаем, как поддержать туристическую отрасль.

Депутат ЗС Сергей Борисов предложил пересмотреть расходы бюджета Севастополя в 2020 году и отказаться от некоторых статьей в пользу поддержки предпринимателей, к примеру, от благоустройства.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Мишустин поручил проработать концепцию по снятию ограничений из-за COVID-19
ЦБ предложил временно разрешить выдачу полисов ОСАГО без техосмотра
Россия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусом
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Bloomberg: В мире намечается дефицит российской пшеницы
В Гражданском кодексе пропишут правила для соседей по квартире и даче
В МЧС назвали правила, которые не затронул режим самоизоляции