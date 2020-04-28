В Севастополе усилили региональную поддержку бизнеса в период ограничительных мер, введенных из-за пандемии.

Городские власти во втором квартале 2020 года полностью отменили арендную плату для нестационарных торговых объектов (НТО), которым пришлось закрыться. Для НТО, которые продолжают работать, плата за апрель, май и июнь снижена на 50 процентов.

Также с 1 апреля по 30 июня полностью освобождены от платы за аренду земли и госимущества представители тех сфер малого и среднего бизнеса, которые попали в федеральный и региональный перечни пострадавших отраслей. В Севастополе к их числу, в частности, отнесены торговля непродовольственными товарами и морские пассажирские перевозки.

Остальным предпринимателям предоставляется отсрочка арендных платежей, причем погасить долг можно будет в течение двух лет.

- Ранее была установлена отсрочка оплаты с 1 марта по 30 июня 2020 года, теперь к этому прибавляется отсрочка половины суммы платежа с 1 июля по 1 октября 2020 года, - сообщил директор департамента экономического развития Севастополя Денис Профатилов. - Внести задолженность за эти периоды можно будет с 1 января 2021 года по 20 декабря 2022 года, а ежемесячный платеж не может превышать одной трети арендной платы.

Дополнительно вводится отсрочка уплаты налогов для предпринимателей, чей бизнес попал в региональный перечень пострадавших отраслей. Продлевается срок авансовых платежей по налогу на имущество организаций, земельному и транспортному налогам, по патентной системе, единого налога на вмененный доход, упрощенной системе налогообложения, а также единого сельхозналога.

Кроме этого, Заксобрание Севастополя 23 апреля утвердило снижение налоговых ставок для наиболее пострадавших отраслей.

Так, торговые и офисные центры на второй квартал 2020 года освобождаются от уплаты налогов на землю и имущество организаций при условии, что они сделают скидку не менее 50 процентов своим арендаторам.

Все перечисленные меры, по словам вице-губернатора Севастополя Марии Литовко, приведут к тому, что бюджет Севастополя недополучит в 2020 году около 1,2 миллиарда рублей.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что список видов поддержки может быть расширен, поскольку туристический сезон этим летом не принесет ожидаемых доходов бизнесу.

- Более миллиарда рублей выпадающих доходов - это серьезная потеря. Но мы должны поддержать сейчас предпринимательское сообщество, иначе в следующем году еще сильнее просядем по налоговым сборам, - отметил Развожаев. - Надеюсь, что эти суммы удастся компенсировать из федерального бюджета. Вызывает беспокойство туристический сезон, который, очевидно, будет отсрочен и не принесет таких доходов, как раньше. Обсуждаем, как поддержать туристическую отрасль.

Депутат ЗС Сергей Борисов предложил пересмотреть расходы бюджета Севастополя в 2020 году и отказаться от некоторых статьей в пользу поддержки предпринимателей, к примеру, от благоустройства.