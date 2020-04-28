В Севастополе у 36 строителей выявили коронавирус

У 36 строителей, работавших на военном аэродроме Бельбек в Севастополе, подтвержден коронавирус. Об этом сегодня на совещании с президентом России сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.

- На строительной площадке подтвердилось 36 инфицированных - это столько же, сколько было выявлено в Севастополе за весь предыдущий период пандемии, - сказал Развожаев. - Это говорит о том, что все дополнительно развернутые больничные мощности оправданы. Очаг обсервирован и находится под контролем.

По словам Развожаева, у рабочих заболевание протекает в легкой бессимптомной форме. Но несмотря на это, строители госпитализированы.

В пятницу, 24 апреля, на Бельбеке был выявлен первый заболевший коронавирусом рабочий. Он пожаловался на плохое самочувствие и был госпитализирован. Стройплощадка вместе с вагончиками рабочих была переведена в режим обсерватора.

- Строители изолированы на объекте, у всех были взяты пробы, - рассказал Развожаев. - Коронавирус подтвердился у 36 человек из 84. Часть инфицированных отправлена в военный госпиталь на Омеге, а часть - в городскую больницу №9 в Балаклаве.

Как уточнили в пресс-службе правительства города, рабочие постоянно находились на стройплощадке и не покидали территорию аэродрома.

Всего в Севастополе зафиксировано 73 случая COVID-19, 9 человек выздоровели.