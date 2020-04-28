В Симферополь подадут воду из двух водозаборов

До конца мая в Симферополь начнут подавать воду из Вилинского и Ивановского водозаборов, что облегчит решение проблемы дефицита воды в столице Крыма. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в крымской столице сообщила глава Симферопольской администрации Елена Проценко.

Она отметила, что власти Крыма ежедневно заняты решением проблемы измельчания Симферопольского водохранилища.

- Сейчас ведется реконструкция водовода из Вилинского водозабора, и до конца мая уже начнется подача воды из него, - рассказала она. - Параллельно идет строительство (это объект ФЦП) водовода для подачи воды из Ивановского водозабора. Он тоже будет подключен до конца мая. Я думаю, что сроки не будут нарушены.

При этом Проценко призвала симферопольцев относиться бережливо к потреблению воды.

По информации, полученной "РГ" от Федерального агентства водных ресурсов, включение в действующую схему водоснабжения Симферополя дополнительных мощностей Вилинского и Ивановского подземных водозаборов, капремонт Межгорного водовода, а также строительство перемычки от резервуаров чистой воды до Аянского водовода даст столице полуострова дополнительно 57 тысяч кубометров воды в сутки. В частности, с Вилинского водозабора ежесуточно планируется перебрасывать от 20 до 30 тысяч кубометров воды, с Ивановского - 20-27 тысяч. Реализовать эти мероприятия общей стоимостью 637 миллионов рублей планировалось за счет средств республиканского резервного фонда с последующим возмещением из средств резервного фонда правительства РФ.

Имеющее проектную емкость около 36 миллионов кубометров Симферопольское водохранилище заполнено лишь на 28,9 процента и продолжает стремительно усыхать. Примерно такая же ситуация и с Партизанским водохранилищем, которое наполнено на 31,5 процента (10,8 миллиона кубометров воды). За март на полуострове выпало лишь несколько миллиметров осадков - 20 процентов от нормы. Снега на высокогорных плато Крыма за зиму накопилось слишком мало, чтобы наполнить водоемы.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что запасов воды в водохранилищах, что питают крымскую столицу, хватит до середины лета. При этом он не исключил в случае необходимости введения подачи воды по графику.