В Сочи завели дело за крупное хищение полезных ископаемых

В Сочи возбудили уголовное дело в отношении четырех жителей Кубани и Адыгеи в возрасте от 42 лет до 61 года. Они обвиняются в хищении полезных ископаемых организованной группой в особо крупном размере и осуществлении работ с нарушением правил охраны биологических ресурсов по части 4 статьи 158 и статье 257 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По данным следствия, в июле 2018 года 46-летний житель Краснодара создал преступную группу, в которую вовлек троих своих знакомых. Между ними имелись четкая иерархическая структура, распределение функций, общая материально-финансовая база. По разработанному плану 61-летний мужчина, являющийся учредителем и директором одной из строительных компаний, подготовил в региональное минприроды заявку о получил разрешение на проведение дноуглубительных работ в русле реки Мзымты в Адлерском районе.

Участники преступной группы организовывали добычу песчанно-гравийной смеси и передачу в пункты приема. При этом они знали, что строительная компания не имеет права распоряжаться добытыми полезными ископаемыми, однако под видом работ по устройству паводкового русла с 31 июля 2018 по 19 марта 2019 года они похитили более 16 кубических метров грунта. В результате был причинен ущерб государству на сумму более 12 миллионов рублей.

Кроме того, участники организованной преступной группы, как утверждают правоохранители, оказали негативное воздействие на водные биологические ресурсы Мзымты, тем самым причинив ущерб на сумму более 20 миллионов рублей.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.