Ветераны Севастополя получат дополнительную выплату к Дню Победы

Живущие в Севастополе ветераны Великой Отечественной войны получат к Дню Победы дополнительную выплату в размере 6 000 рублей от правительства Москвы. Об этом на заседании городского правительства сообщила замдиректора департамента труда и соцзащиты Севастополя Елена Сулягина.

- Выплата осуществляется за счет средств трансферта из бюджета города Москвы в размере 12,8 миллиона рублей. В сумму также входят расходы на доставку через отделения почтовой связи, - рассказала Сулягина.

По ее словам, выплату получат около 2 100 севастопольских ветеранов. Это Герои Советского Союза, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, супруги погибших инвалидов Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды-участники боевых действий.

- Это традиционная ежегодная субсидия от правительства Москвы нашим ветеранам, - сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Сулягина отметила, что от ветеранов не требуется никаких заявлений, деньги будут выплачены до 9 мая.