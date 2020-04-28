Депутаты Волгоградской областной думы отчитались о своих доходах. Отчеты размещены в открытом доступе. В совокупности за 2019 год народные избранники заработали свыше двух миллиардов рублей.

Правда, вклад в этот виртуальный общий кошелек у всех разный. Львиная доля принадлежит 53-летнему Олегу Савченко. Бывший гандболист, а ныне генеральный директор портово-логистической компании заработал 1,646 миллиарда рублей. Он, кстати, единственный из состава регионального парламента, у кого есть недвижимость за границей. Савченко владеет поместьем (1,7 гектара) в Италии с довольно большим домом, более тысячи квадратных метров. В России у Олега Владимировича есть квартира и три "мерседеса". У?супруги депутата имеются три квартиры и столько же домов, все в РФ. Так что, граждане, срочно записывайте ребенка в гандбольную секцию.

На втором месте по итогам прошлого года председатель комитета по экономической политике облдумы Станислав Коротков. Известно, что в 2019 году он занимал должность директора по экономическому и финансовому развитию завода стальных конструкций. Личное финансовое развитие Станислава Владимировича оценено в 107 миллионов рублей. У него также в собственности жилой дом, три квартиры и 19 нежилых помещений.

Замыкает тройку лидеров управляющий директор трубного завода Сергей Четвериков с 40 миллионами.

Но есть и те, кто за год не преодолел планку в миллион рублей. Самым бедным по итогам года стал Владимир Иванов, заработавший лишь 300 тысяч. Бывший вице-мэр Волгограда Алексей Волоцков на его фоне смотрится более уверенно с 716 тысячами рублей. И третья - гендиректор финансово-аналитической компании (возглавляет ее с 20-летнего возраста) Екатерина Мицукова. Она принесла в семейный бюджет лишь 741 тысячу. Но это не страшно, ведь ее супруг за то же время заработал 18,4 миллиона рублей.

Крупнейшим землевладельцем среди парламентариев оказался председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Илья Кошкарев, у него восемь участков суммарной площадью более тысячи гектаров. Почти тысяча гектаров у предпринимателя Валерия Могильного. Он же является самым крупным владельцем техники: 15 сельскохозяйственных машин и семь автомобилей с прицепом.

Большие гаражи имеют также бывший директор пивоваренного дома Самвел Аветисян и гендиректор камышинского предприятия Дмитрий Крикунов: у них шесть и пять авто соответственно. В придачу к четырем машинам бывший повар столовой N 13, а ныне председатель комитета по охране окружающей среды Ирина Соловьева имеет катер. У нее же в собственности личный пруд.

В плане недвижимости выделяются в основном уже знакомые нам лица. У Аветисяна четыре дома и квартира. Председатель комитета по аграрной политике Владимир Ефимов владеет домом, дачей и тремя квартирами. Дом и три квартиры у Станислава Короткова. У?Соловьевой - четыре, у Могильного - три дома.