О Сырцевых из Югорска, тюменцах Тишуниных и других россиянах, нуждающихся в самом дорогом в мире лекарстве, "РГ" писала 25 марта ("Мы против СМА"). Единственным на сегодня препаратом разового действия, способным, как заверяет компания-разработчик из Швейцарии, спасти ребенка до достижения им двух лет, является Zolgensma. Сегодня его цена с учетом подорожания доллара доходит до 185-187 миллионов рублей.

Хотя деньги собирают всем миром, в благотворительных акциях участвуют тысячи людей, обычно решающую сумму в несколько десятков миллионов рублей вносят на счет обладатели солидных состояний. Так, Сырцевым неизвестный перечислил полсотни миллионов, а 129 миллионов для уралочки Лизы - бизнесмен Владимир Лисин, который ранее выручил таким же образом семью Новожиловых из Екатеринбурга (их шестимесячной дочке укол сделали в США 20 марта).

Малышам, находящимся в американских клиниках, после инъекции предстоит трехмесячная реабилитация. Как они вернутся затем в Россию, пока сложно сказать. Ну а тем, кто по известной причине не сможет вылететь в США, как ожидается, помогут столичные профильные медучреждения РФ: после передачи производителем оплаченного Zolgensma клиники проведут курс лечения самостоятельно либо с участием иностранных коллег.