Курганские педагоги за три дня собрали 150 масок из пластика для врачей

Преподаватели Курганского детского технопарка "Кванториум" Максим Сахаринов и Алексей Дубинкин работают в технопарке по направлению "хай-тек" (высокие технологии). Перед тем как выполнить заказ второй горбольницы, они изготовили три опытных образца маски. Два - оказались более затратными. Остановились на простом и недорогом варианте - из материала ПЭТ. Пластик подходил по всем статьям: прочен, прозрачен, безопасен. Из него, кстати, делают бутылки для воды. Конструкция маски нехитрая и состоит, по сути, из трех элементов: сам щиток, предохраняющий от вируса, и два ребра жесткости, которые придают изделию форму. В работе использовали лазерный станок и 3D-принтер.

- В технопарке в основном учебное оборудование, не предназначенное для массового выпуска какой-либо продукции, - пояснил его руководитель Александр Мехнин. - Пришлось практически под каждую маску вручную вырезать пластик необходимого размера, собирать все детали.

Опыт инженеров наглядно показал, как современные технологии: 3D-моделирование, аддитивные технологии, лазерная резка, сборка, программирование помогают быстро и качественно делать нужные вещи. Подобные защитные конструкции изготавливают и в других регионах. Кванториумы обмениваются опытом, и в итоге рождаются совместные проекты.

- Условия, созданные пандемией, - своеобразный вызов для молодых преподавателей, возможность попробовать что-то новое, - подчеркивает директор регионального департамента образования и науки Андрей Кочеров. - Считаю, наши педагоги с этим вызовом справились. У них все получилось.

Кстати

Когда в Курганской области ввели режим самоизоляции, педагоги "Кванториума" одними из первых переписали образовательные программы и перевели учеников на дистанционное обучение.

Тем временем

Челябинские вузы стараются поддержать студентов, которые не смогли уехать домой и находятся в изоляции в общежитиях. Студентам ЮУрГУ бесплатно передали пять тысяч защитных масок, прибывших в качестве гуманитарной помощи из Китая. А в ЧелГУ организован сбор продуктовых наборов, которые позволят студентам сэкономить деньги и реже выходить на улицу в период пандемии.

Инициатором формирования продуктовых наборов стал студенческий профком. Фото: Пресс-служба ЧелГУ

Маски для студентов отправила международная корпорация "Евразия" - давний партнер ЮУрГУ. Как пояснили в вузе, сотрудничество ведется в рамках обмена студентов и преподавателей.

- В Китае есть поговорка: "Несмотря на то что мы разделены горой, у нас будут одни и те же облака и дождь. Яркая луна принадлежит не одному городу", - рассказала проректор по международной деятельности университета Ольга Ярошенко. - Жители Поднебесной боролись с коронавирусом и победили, а теперь следят за ситуацией в России и, конечно, проявляют заботу о своих партнерах.

В ближайшее время маски раздадут в общежитиях, но предварительно посылка пройдет обязательную дезинфекцию.

В ЧелГУ для студентов собрали 750 килограммов пшена, риса, геркулеса и гречки. Инициатором формирования продуктовых наборов выступил студенческий профком. Идею поддержал ректорат. На обращение вуза откликнулись агрокомпании и крестьянские хозяйства. И теперь каждый из 265 находящихся в общежитии студентов получит по три килограмма круп и сушки к чаю, закупленные профкомом студентов. Продукты уже развозят по адресам.

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