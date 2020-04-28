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28.04.2020 16:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мария Захарова назвала особенным рейс, доставивший россиян в Сургут

Текст: Елена Панова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала рейс, доставивший сегодня 190 наших соотечественников из-за рубежа в Сургут, особенным. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

- Этот рейс особенный. Даже не знаю, как его описать. Без преувеличения колоссальные усилия, людские ресурсы, удивительная концентрация воли и надежды - все это, чтобы за один раз вывезти наших граждан из Таиланда, Индонезии и Фиджи. Переписка и согласование между федеральными ведомствами, регионами, перевозчиками не прекращались даже ночью, - эмоционально отреагировала представитель МИДа.

Как отметила Мария Захарова, Югра не просто удивила, а окрылила - целая команда во главе с губернатором Натальей Комаровой выложилась на 200 процентов, чтобы не только вывезти жителей своего региона и соседей, но и откликнуться на настоящий крик о помощи тех людей, которые в Сургуте едва ли когда-то бывали.

Фото: iStock
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- Югра сделала это просто потому, что не могла иначе. Такие простые слова, но такое понятное и настоящее объяснение. В эту одиссею авиакомпания "ЮТэйр" отправила сразу три сдвоенных(!) экипажа, чтобы обеспечить выполнение требований принимающей стороны, - дело беспрецедентное. В общем, наши не подвели, и до Фиджи оставался один шаг. Но подвели фиджийцы, отказавшись пустить на свою землю иностранное воздушное судно. Но мы не сдаемся, - заключила Мария Захарова.

Как уже сообщала "РГ", россияне, застрявшие за рубежом из-за пандемии, а среди них маленькие дети, больные пожилые люди, спецбортом авиакомпании "ЮТэйр" были доставлены сегодня в Сургут из Индонезии и Таиланда.

Из них 100 - жители Югры, 58 - Тюменской области, 25 - Ямало-Ненецкого автономного округа, а также других регионов России.

В вызволении россиян из-за рубежа приняла личное активное участие глава Югры Наталья Комарова.

По словам заместителя губернатора Югры Андрея Зобницева, все пассажиры благополучно перенесли перелет.

Фото: iStock
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- Это уникальный опыт планирования сложного маршрута и подготовки воздушного судна в столь короткие сроки. Такого опыта у нас еще не было. Для покрытия затрат на организацию этого рейса был привлечен фонд развития Югры. Но коллеги из Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области подтвердили готовность разделить расходы пропорционально числу привезенных жителей этих регионов, - подчеркнул он. - В традициях северян - выручать друг друга. Поэтому после поступления поручения губернатора Югры Натальи Комаровой об организации вывоза наших земляков из-за рубежа авиакомпания "ЮТэйр" буквально в течение суток подготовила воздушное судно и приступила к согласованию маршрута со всеми странами, над территориями которых двигался борт.

Особо Андрей Зобницев отметил, что задача была крайне непростой, так как в сложившихся условиях транспортное сообщение ограничено по всему миру. Но она была успешно выполнена.

Вопрос доставки пассажиров в места их проживания либо обсерваторы отработан в полном взаимодействии с властями Ямала, Тюменской области. Благодаря этой слаженной работе всех прилетевших в аэропорту Сургута уже встречал специализированный транспорт.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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- Как только завершатся все необходимые противоэпидемические мероприятия в месте прилета, жители соседних субъектов отправятся в свои регионы. До границы с Югрой автобусы проследуют в сопровождении экипажей ГИБДД, - сообщил Андрей Зобницев.

Заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев отметил, что Югра безмерно благодарна заместителю председателя правительства России, председателю федерального оперативного штаба Татьяне Голиковой. На каждое обращение губернатора Югры следовала немедленная реакция. Сотрудники министерства иностранных дел России активно участвовали во всех согласованиях, предоставили контактные данные работников консульств во всех государствах, что позволило оперативно получать необходимые разрешения. Оперативно сработало министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, так как без их участия борт не был бы поставлен в план Росавиации.

Напомним, что, по данным на 15 апреля, за рубежом находилось около 390 югорчан в 45 государствах. Наибольшее их число было именно в Индонезии и Таиланде.

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