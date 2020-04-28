На Южном Урале увеличат объемы строительства и дорожных ремонтов

- Соответствующие заявки в правительство РФ уже направлены, - пояснил Шаль. - Мы предложили увеличить объемы дорожных работ на 1,9 миллиарда рублей и готовы внести в планы дорожной компании объекты из перечня будущего года - заняться ими уже сейчас. Еще одну заявку на миллиард рублей подали на увеличение объемов расселения граждан из ветхо-аварийного жилья. По ней нам пока одобрили финансирование в размере 400 миллионов.

Стоит отметить, что планы дорожной компании в регионе уже увеличены вдвое. До конца сезона на Южном Урале должны отремонтировать 786,5 километров автодорог против 439,9 километров в прошлом году.

Строителей, по расчетам властей, поддержит льготное ипотечное кредитование по ставке 6,5 процента годовых. Заявки на льготную ипотеку уже поступают, и банки начали с ними работать. Еще одним подспорьем окажется достройка домов обманутых дольщиков.

В регионе сегодня остается 46 замороженных объектов. 13 из них будут достраиваться силами подрядных организации, по 22 достигнуты соглашения о строительстве за счет средств федерального фонда "Дом РФ". На большинстве объектов работы будут возобновлены уже в этом году.

Среди наиболее просевших сфер экономики Сергей Шаль назвал ЖКХ и транспорт. Долги населения перед коммунальными предприятиями достигли 17 миллиардов рублей. А транспортные предприятии, занимающиеся междугородними и муниципальными перевозками только в апреле потеряли более 300 миллионов.

- В ЖКХ планируем направить более миллиарда рублей на подготовку к новому отопительному сезону, еще до полумиллиарда - на работы, связанные с дезинфекцией подъездов домов и придомовых территорий. Разрабатывается порядок субсидирования сверхнормативных потерь, - отметил Сергей Шаль. - Предложения по поддержке транспортных предприятий подготовлены и направлены в Министерство транспорта РФ.

А вот накапливать долги, пользуясь отменой начисления пеней по коммуналке, южноуральцам не советуют. Претенциозная деятельность по их взысканию в судебном порядке будет усилена. Поэтому не стоит дожидаться момента, когда задолженность вырастет до неподъемных размеров.

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