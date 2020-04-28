Новости

В Минздраве назвали число пациентов с пневмонией на интенсивной терапии 19:37
ООН: Пандемия COVID может повлечь до 7 млн незапланированных беременностей 19:37
Греческое правительство представило план выхода из карантинных мер 19:36
Французский премьер-министр изложил план выхода из карантина 19:20
Путин попросил не ходить в гости на майские праздники 19:19
Экспортерам предложат компенсировать затраты на сертификацию 19:07
Жаловавшаяся на избиения Прилучного Муцениеце посвятила ему "поэму" 19:07
Роспотребнадзор: Уровень летальности от коронавируса в РФ не превышает 1 процента 19:03
Попова: У 45% заразившихся коронавирусом в РФ болезнь протекает без симптомов 18:50
Врачи сообщили о десяти новых мутациях COVID-19 18:47
Собянин рассказал о динамике заболевания COVID-19 18:45
МИСиС готов перевести студентов первого курса полностью на онлайн 18:44
В Петербурге продлят запрет на посещение храмов 18:41
Сибирские ученые разгадали тайну состава Тунгусского метеорита 18:32
В Крыму в школьных сухпайках нашли испорченные консервы 18:29
Видео: Майкл Мэдсен призвал соблюдать карантин танцем из "Бешеных псов" 18:25
Воронежца оштрафовали на 15 тысяч рублей за фейк о COVID-19 18:21
20 тысячам москвичей с COVID и симптомами ОРВИ аннулировали рабочие пропуска 18:20
Какие автоподставы могут ждать водителей в период пандемии 18:01
В Челябинске вскрыли миллионные хищения при строительстве шорт-трека 18:00
Названы самые убыточные фильмы 2019 года 17:59
"Патриот" для Кубы. УАЗ отправил на Остров свободы 50 внедорожников 17:54
Контактные линзы смогут контролировать уровень сахара в крови 17:53
На Урале отдали под суд депутата, застрелившего жену на глазах детей 17:49
В Чечне стационар онкодиспансера закрыли из-за коронавируса 17:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роспотребнадзоре назвали основные виды мошенничества в связи с COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали основные виды мошенничества в связи с COVID-19
Пандемия коронавируса: Как сейчас выглядит аэропорт Шереметьево
Пандемия коронавируса: Как сейчас выглядит аэропорт Шереметьево
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
28.04.2020 18:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Помощь придет с неба

Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 94(8148)
В Алапаевске прошли учения воздушных пожарных. Несколько дней около ста специалистов парашютно-десантной службы Уральской базы авиационной охраны лесов отрабатывали спуск с 40-метровой высоты на участок горящего леса. К сожалению, лесные пожары - реальность, в апреле на Среднем Урале зарегистрировано 35 очагов.

- В нынешнем году уже возгораний в лесах намного больше, чем в апреле 2019-го, причем все пожары - дело рук человека. Видимо, самоизоляцию некоторые восприняли как каникулы, и "встречи с природой" не прошли бесследно. Хочу напомнить: пожар для леса - то же самое, что вирус для человеческих легких, - говорит начальник Уральской авиалесоохраны Денис Щуплецов.

За тренировкой лесного спецназа следят инструкторы. По их словам, зимний перерыв сказывается даже на спасателях со стажем, поэтому учения необходимы.

Фото: AP Photo/Yaroslav Yemelianenko
Путин поручил выделить допсредства регионам на борьбу с лесными пожарами

- Отрабатываем не только физические навыки - обсуждаем, например, прошлогодний опыт. Анализируем допущенные ошибки, чтобы избежать их повторения, - рассказал старший инструктор Александр Храмцов.

Уральской авиалесоохране в этом году исполняется 45 лет. Это единственное специализированное учреждение в регионе, которое готовит специалистов по тушению лесных пожаров. "Спецназовец" должен быть не только физически вынослив. Современное оборудование требует обширных знаний. В технике недостатка нет, а вот тех, кто может управлять, например, дронами, не хватает. Штат лесоохраны укомплектован не полностью: уровень зарплаты несоизмерим с высокими требованиями к уровню подготовки.

Сотрудники базы - настоящие энтузиасты, причем каким-то удивительным образом находят таких же помощников. Уже набрали отряд волонтеров из 25 человек, каждого обучили, экипировали… В случае ЧП добровольцы готовы выйти на тушение пожара наряду с профессионалами.

Власть Безопасность Спецслужбы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил начать поэтапный выход из режима самоизоляции с 12 мая
Минздрав: В РФ нет дефицита мест в больницах для пациентов с COVID-19
Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
В Минэнерго исключили дефицит и резкие скачки цен на топливном рынке
ЦБ предложил временно разрешить выдачу полисов ОСАГО без техосмотра
В Гражданском кодексе пропишут правила для соседей по квартире и даче
В МЧС назвали правила, которые не затронул режим самоизоляции