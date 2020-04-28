В Алапаевске прошли учения воздушных пожарных. Несколько дней около ста специалистов парашютно-десантной службы Уральской базы авиационной охраны лесов отрабатывали спуск с 40-метровой высоты на участок горящего леса. К сожалению, лесные пожары - реальность, в апреле на Среднем Урале зарегистрировано 35 очагов.

- В нынешнем году уже возгораний в лесах намного больше, чем в апреле 2019-го, причем все пожары - дело рук человека. Видимо, самоизоляцию некоторые восприняли как каникулы, и "встречи с природой" не прошли бесследно. Хочу напомнить: пожар для леса - то же самое, что вирус для человеческих легких, - говорит начальник Уральской авиалесоохраны Денис Щуплецов.

За тренировкой лесного спецназа следят инструкторы. По их словам, зимний перерыв сказывается даже на спасателях со стажем, поэтому учения необходимы.

- Отрабатываем не только физические навыки - обсуждаем, например, прошлогодний опыт. Анализируем допущенные ошибки, чтобы избежать их повторения, - рассказал старший инструктор Александр Храмцов.

Уральской авиалесоохране в этом году исполняется 45 лет. Это единственное специализированное учреждение в регионе, которое готовит специалистов по тушению лесных пожаров. "Спецназовец" должен быть не только физически вынослив. Современное оборудование требует обширных знаний. В технике недостатка нет, а вот тех, кто может управлять, например, дронами, не хватает. Штат лесоохраны укомплектован не полностью: уровень зарплаты несоизмерим с высокими требованиями к уровню подготовки.

Сотрудники базы - настоящие энтузиасты, причем каким-то удивительным образом находят таких же помощников. Уже набрали отряд волонтеров из 25 человек, каждого обучили, экипировали… В случае ЧП добровольцы готовы выйти на тушение пожара наряду с профессионалами.