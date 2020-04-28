На Урале отдали под суд депутата, застрелившего жену на глазах детей

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении 49-летнего депутата поселка Локомотивный в Карталинском округе, обвиняемом в убийстве жены с особой жестокостью. Депутат и главврач местной больницы застрелил супругу на глазах детей, сообщили во вторник в надзорном ведомстве.

- Установлено, что в ночь на 21 августа прошлого года обвиняемый после ссоры с женой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ее убийство, выстрелив из охотничьего ружья в присутствии двоих детей в возрасте трех и 12 лет, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - При этом 12-летний сын пытался спасти мать, схватившись руками за ствол ружья. Несмотря на это, мужчина умышленно произвел в лежащую на полу потерпевшую выстрелы из ружья.

После совершения преступления глава семейства скрылся с места преступления, оставив тело матери в доме с тремя малолетних детей. Однако позже добровольно сдался полиции.

Смерть потерпевшей наступила в короткий срок двух огнестрельных дробовых ранений, отметили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Челябинский областной суд.