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28.04.2020 12:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Урале проверяющей пробы на COVID-19 лаборатории подарили оборудование

Текст: Екатерина Призова

Прибор ПЦР-диагностики получили специалисты лаборатории в Каменске-Уральском - это филиал Центра гигиены и эпидемиологии, где работают с пробами на коронавирусную инфекцию.

Фото: iStock
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"Три миллиона рублей на оборудование для выявления инфекций, в том числе коронавирусной, перечислили благотворители областного Союза промышленников и предпринимателей", - сообщает свердловский штаб.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) - это высокоточный метод молекулярно-генетической диагностики, который позволяет выявить у человека, в том числе инфекционные заболевания. Диагностический аппарат, который подарили уральским врачам, дает возможность выявить скрытые вирусы прямым способом, полностью исключая риск ошибочного заключения.

"Наличие такого прибора практически вдвое увеличивает мощность лаборатории, которая является участницей сети по диагностике COVID-19", - подчеркнули в штабе.

Кстати, с оборудованием медицинским учреждениям помогает и компания ЕВРАЗ. В частности, она профинансировала закупку для больниц Кемеровской и Свердловской областей. Для новокузнецкой инфекционной больницы, например, приобрели ПЦР-лабораторию.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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