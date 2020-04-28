На Урале разработали первый в РФ курс реабилитации пациентов с COVID-19

В Свердловской области стартовала программа медицинской реабилитации для пациентов, которые переболели коронавирусной инфекцией. "Курс проводится в рамках территориальной программы ОМС бесплатно", - подчеркнули в региональном департаменте информполитики.

Как пояснила главный специалист по медицинской реабилитации минздрава области Елена Пинчук, в программу включен комплекс дыхательной гимнастики. Причем разработан он для пациентов двух категорий - для тех, кто перенес COVID-19 с пневмонией, и без таковой.

"Поскольку чаще всего заболевание осложняется поражением дыхательной системы, все пациенты при выписке нуждаются в восстановлении этой функции организма", - отметила специалист.

Курс реабилитационных дыхательных упражнений проходит в режиме телемедицинской связи, то есть пациент занимается дома, идти в поликлинику не нужно. Для занятий нужен компьютер с камерой (планшет, ноутбук), и подключение к интернету. Проводит курс инструктор по лечебной физкультуре.

"Для записи на реабилитацию выписанным домой уральцам необходимо выразить свое согласие на участие в программе, отправив смс с текстом "Я СОГЛАСЕН" на номер +7 909 700 33 20. Специалист техподдержки поможет подключиться и поддержит проведение занятий", - говорится в сообщении департамента.

Кстати, на Среднем Урале выписано за прошедшие сутки еще 11 человек, то есть в общей сложности врачи поставили на ноги уже 108 человек.

Между тем

По данным на 28 апреля в регионе зафиксировано 85 новых случаев COVID-19. Таким образом, на сегодня в области 539 пациентов с новой коронавирусной инфекции.

Состояние 19 госпитализированных врачи оценивают как тяжелое, 54 пациента находятся в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

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