Уральцам предложили стать голосами героев Великой Отечественной войны

Жителям Челябинской области предложили поучаствовать в новом социально-патриотическом проекте и записать историю своего участника Великой Отечественной войны "пером и голосом". Для этого на сайте южноуральской "Стены памяти" нужно разместить фото фронтовика или труженика тыла и написать о нем свой рассказ, продублировав его в аудио-файле. Эти рассказы зазвучат по всему региону - на радио, в социальных сетях, на сайте акции и создадут неподдельную историю Великой Победы, где будет упомянут каждый.

Еще в 2010 году южноуральцы первыми в России собрали несколько десятков тысяч фотографий родственников-победителей. За каждой из них живая, неповторимая судьба конкретного человека. И каждая такая история достойна быть рассказанной и услышанной от первого лица.

- Мы благодарны южноуральцам, которые уже откликнулись и активно записывают истории, прикрепляют к ним фотографии писем и наград. Кроме того, на портале есть возможность записать свою и послушать истории других в аудиоформате, - поделился один из организаторов акции Леонид Вахрамеев. - Каждый такой рассказ станет страницей огромной летописи. Фотографии тех, кто, казалось бы, замолчал навсегда, заговорят голосами своих потомков.

Сейчас на официальном сайте проекта "Стена Памяти" собрано уже более 150 тысяч фотографий, из которых 45 тысяч имеют собственную историю в текстовом формате, и их становится все больше. Часть рассказов озвучат известные люди города, эксперты в разных областях, члены театральных коллективов, которые решили поддержать проект своими голосами. Появились и дополнительные разделы. Теперь на сайте "Стены Памяти" можно озвучить историю не только своего родственника, но и нескольких бойцов и тружеников тыла, рассказы о которых нашли отклик в душе.

- Этот проект бесценен тем, что не имеет срока давности. "Стена Памяти" сохранит истории этих людей навсегда. Сегодня большинство знакомо с историей только по учебникам и фильмам, а в них, как правило, описаны большие события и выдающиеся личности. Но на самом деле, история - это совокупность действий множества простых людей. И этот проект позволяет обратиться как раз к судьбам многих участников больших событий. Это - история под микроскопом, новый взгляд и правильный подход, - считает заместитель директора Государственного архива Челябинской области, кандидат исторических наук Николай Антипин.

Кстати

О том, как разместить фотографию и историю на "Стене памяти", можно узнать на сайте проекта.