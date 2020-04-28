В Челябинске вскрыли миллионные хищения при строительстве шорт-трека

Прокуратура и контрольно-счетная палата Челябинской области выявили крупную недостачу при строительстве регионального центра по шорт-треку в ледовом дворце "Уральская молния". Ревизоры пришли к выводу, что из-за нарушений Бюджетного кодекса и законодательства о закупках казне причинен ущерб на сумму свыше 50 миллионов рублей и уже потребовали привлечь виновных к уголовной ответственности.

Как удалось выяснить "РГ", конкурс на строительство регионального центра по шорт-треку в июне 2018 года выиграла копейская фирма со среднесписочным составом в 11 сотрудников и уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Тем не менее, ей доверили возведение спортивного объекта стоимостью в 369,6 миллионов рублей в рамках нацпроекта "Демография". И отвечать за это, по мнению прокуратуры, помимо подрядчика должны курировавшие строительство чиновники.

- В действиях должностных лиц челябинского минстроя, являющегося заказчиком строительства и ОГКУ "Челябоблинвестстрой", осуществлявшего приемку работ, усматриваются признаки состава преступления по статьям о превышении и злоупотреблении полномочиями. Руководству подрядной организации придется ответить за мошенничество в особо крупном размере, - пояснила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - В рамках исполнения государственного контракта принято и оплачено фактически отсутствующее на объекте оборудование и невыполненные работы, существенно завышена стоимость части поставленного оборудования.

В частности на объект не довезли холодильники стоимостью 26 миллионов рублей, хоккейные борта, страховочные маты и приточное оборудование на сумму свыше 17 миллионов, а на трибунах не оказалось кресел для болельщиков. Не выполнил подрядчик и часть строительно-монтажных работ. Между тем, это не помешало чиновникам минстроя еще в декабре прошлого года подписать документы о приемке объекта и оплатить все работы.

Материалы прокурорской проверки уже направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. Однако, как выяснилось, это далеко не первый криминальный опыт для фирмы-подрядчика. Ее руководство уже проходит по уголовному делу о строительстве биатлонного центра в Златоусте, где были выявлены аналогичные нарушения. А сама фирма в последние годы с завидной регулярностью получала госконтракты на строительство спортивных объектов. И, по всей видимости, не без помощи чиновников.

- Недавний арест замминистра строительства и инфраструктуры региона напрямую связан с деятельностью данной фирмы на строительстве биатлонного центра в Златоусте, - пояснил "РГ" собственный источник в правоохранительных органах. - Чиновнице предъявлено обвинение в получении взятки в размере 2,2 миллионов рублей.

Вместе с тем, менять фирму-подрядчика на строительстве шорт-трека в связи "вновь вскрывшимися обстоятельствами" власти не намерены. Как сообщил на брифинге в правительстве региона вице-губернатор Сергей Шаль, объект будет принят после устранения всех недоделок.

- Да, есть определенные замечания и ошибки строителей. Все они будут устранены, а объект пущен в эксплуатацию, - пообещал чиновник.