В преддверии 75-й годовщины Победы СвЖД проводит акцию "Вокзал Памяти"

В преддверии 75-й годовщины Победы Свердловская железная дорога проводит народную акцию "Вокзал Памяти". Проект станет данью уважения уральцам-фронтовикам.

22 июня 2020 года привычный облик здания вокзала Екатеринбург изменится - на его фасаде появятся лица тех, кто ушел на фронт со свердловского перрона. Для этого сотни фотографий ветеранов, вставших на защиту Родины в то непростое время, объединят в коллективный портрет.

СвЖД предлагает всем, чьи родственники уходили на войну из Свердловска, стать соавторами проекта и вместе собрать из фотографий мемориал "коллективной памяти".

Для этого необходимо заполнить на сайте ВокзалПамяти.рф анкету - рассказать об участнике Великой Отечественной войны, его боевом пути, наградах и подвигах, приложить фотографию. Более 700 тысяч уральцев ушли на Великую Отечественную из Свердловской области, более 200 тысяч погибли. За сухими цифрами скрываются сотни тысяч лиц.

Несколько историй фронтовиков уже доступны на сайте проекта. Среди героев - ветераны предприятий, которые работали на Урале в годы войны и внесли большой вклад в Победу. В том числе и сотрудники Свердловской железной дороги.

Рассказывает начальник вокзала Екатеринбург Илья Сазонов: Каждый вокзал страны пропитан слезами горя и радости, которые лились в 1941 и 1945 годах. Двери железнодорожных станций обрывали дорогу мирной жизни призывников, а четыре года спустя возвращали в мир солдат-победителей. Мы надеемся, что к акции присоединятся не только жители Екатеринбурга. Ведь за эти годы жизнь раскидала ушедших на войну уральцев и их потомков не только по нашей большой стране, но и по всему миру. Однако двери "Вокзала Памяти" открыты для каждого.

Коллективный портрет воевавшего Свердловска останется на фасаде вокзала до 2 сентября, а все истории ветеранов сохранятся на сайте проекта.

Кстати

Рассказать историю и поддержать акцию можно в социальных сетях с хэштегом #вокзалпамяти.

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"