В Сургут спецрейсом вернули 190 туристов из Индонезии и Таиланда

Сегодня утром в Сургуте приземлился спецрейс авиакомпании Utair, который вывез из Индонезии и Таиланда 190 наших туристов. "Из них 100 - жители Югры, 58 - Тюменской области, 25 - Ямала, а также других регионов. В основном это семьи с маленькими детьми", - сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

По информации пресс-службы перевозчика, борт вылетел 24 апреля и провел в небе почти 30 часов в сложном многодневном перелете Москва - Денпасар - Бангкок - Сургут.

Как пояснил замгубернатора Андрей Зобницев, правила этого борта отличались от тех, что ранее установила Росавиация. "Во-первых, мы вывезли всех югорчан, в то время как другими рейсами вывозят тех туристов, которые въехали в страну пребывания в текущем году. Во-вторых, доставка пассажиров осуществлена бесплатно", - рассказал он.

Все прибывшие будут самоизолироваться по месту жительства, а если условия не позволяют, то - в обсерваторах. Жители других регионов будут доставлены к себе домой.

"В настоящее время около 300 югорчан остаются в странах дальнего и ближнего зарубежья", - уточнили в департаменте.

Кстати

За последние сутки в Югре выявлен 41 новый случай коронавируса. Итого 338 пациентов с COVID-19 находится сейчас под наблюдением медиков.

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