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28.04.2020 09:06
Рубрика: Экономика

Ректор ВШЭ оценил последствия пандемии коронавируса для экономики

Текст: Ольга Игнатова
Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, больно ударит по всем слоям населения, спрогнозировал в интервью РБК ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

Но если богатые хоть и потеряют в своих доходах, но все равно останутся богатыми, то средний класс может скатиться в бедность. По его мнению, именно представители среднего класса сейчас принимают на себя основной удар. Кузьминов отметил, что в числе наиболее пострадавших сфер - экономика услуг, в том числе интеллектуальных, и экономика впечатлений, которая давала пространство для развития новых креативных проектов.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Именно сфера услуг сжалась в наибольшей степени. Крупные города в наибольшей степени пострадали от COVID-19, у них в наибольшей степени остановилась экономика", - уточнил ректор ВШЭ.

По базовому сценарию разработанного ВШЭ прогноза, рассчитанного до 2024 года, в 2020 году уровень безработицы в России может достигнуть 8%. Корпоративный сектор потеряет в 2020 году 700 тыс. работников, некорпоративный - 1,5 млн чел. Однако затем восстановление пойдет быстрее именно в некорпоративном секторе. Но даже в этом варианте сценария в 2024 году безработица будет все еще выше, чем в 2019 году.

По пессимистическому вариант прогноза, безработица в 2020 году вырастет до 9,5%, в 2021 году она достигнет 9,8%. Корпоративный сектор потеряет в 2020 году 1,2 млн рабочих мест против 2,2 млн в некорпоративном. Рост численности сотрудников прогнозируется в обоих секторах только в 2022 году. Безработица в 2024 году все еще будет превышать докризисный уровень 2019 года почти вдвое и составит 8,1%.

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