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28.04.2020 20:19
Рубрика: Экономика

Ритейлеры и производители договорились сдерживать цены на продукты

Текст: Павел Арсеньев
Российские ритейлеры и производители свежих овощей подписали меморандум о недопущении резкого скачка цен в условиях коронавирусной пандемии и после ее окончания. Цены на продовольственные товары - это тот вопрос, который в повседневной жизни волнует практически каждого покупателя, а в период пандемии воспринимается еще острее.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Национальный союз производителей плодов и овощей подписали меморандум о сотрудничестве, чтобы совместно предотвращать резкие скачки цен и сохранять стабильность на рынке. Этот документ исключает возможность необоснованного пересмотра условий договоров, в частности, резкого изменения цен и сокращения объемов поставок. Таким образом, участники рынка намерены сделать ставку на принципы саморегулирования, снизив уровень вмешательства государства, и сохранить стабильной ситуацию в период пандемии.

"Соглашение между АКОРТом и Союзом показывает, что мы имеем одинаковые подходы к пониманию действующей ситуации и солидарны в формировании именно рыночных подходов и принципов при взаимодействии наших членов", - отметил президент Союза производителей плодов и овощей Сергей Рукин.

"Меморандум закладывает основу для формирования партнерских отношений ритейла с поставщиками плодоовощной продукции", - пояснил председатель АКОРТ Сергей Беляков.

По его словам, в сложной социально-экономической обстановке это позволит избежать чрезмерного влияния государственного регулирования по всей цепочке поставки продовольствия и сохранить стабильные цены в рознице.

"Это сотрудничество не ограничится, конечно, периодом карантина, а направлено на долгосрочную перспективу: в любой ситуации нашей общей - и поставщиков, и ритейла - задачей остается бесперебойное снабжение потребителей качественными продуктами", - уточнил Сергей Беляков.

В начале апреля некоторые производители овощей обвинили торговые сети в установке наценок в 300-500% на свежие овощи, в частности на огурцы. На фоне этих заявлений депутаты сделали вывод о необходимости регулирования наценок на продукты.

"Огурцы и томаты - это траффикообразующие и якорные товары, и с нашей точки зрения, там не может быть высоких наценок в среднем по году, так как в некоторые месяцы эта продукция продается в убыток, а в другие месяцы она имеет определенную наценку", - уточняет Сергей Рукин.

Его слова подтверждают и данные Росстата. По официальной статистике, с начала прошлого года по март текущего разница между отпускной ценой производителей огурцов и помидоров и стоимость этой продукции в рознице в среднем не превышала 34-45%. А в так называемый "не сезон" этот показатель может быть еще меньше. Например, в декабре прошлого года в категории "огурцы" он составил всего 7%.

Такой подход позволяет сглаживать рост цен овощей у производителей и поддерживать спрос на эту продукцию среди населения. Как известно, цена на полке магазина напрямую зависит от стоимости, которую определяет поставщик. Далее учитываются расходы по всей цепочке поставки, и уже в самом ее конце торговая сеть устанавливает свою наценку, которая покрывает расходы на организацию розничной продажи: зарплаты персонала, аренду магазинов и распределительных центров, логистику, коммунальные платежи и т.д.

Экономика Товары и цены

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