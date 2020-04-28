Рогозин: Экипаж МКС прошел инкубационный период по COVID-19

Экипаж, прибывший на Международную космическую станцию почти 20 дней назад, чувствует себя нормально. Об этом написал на своей странице в Twitter гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "Экипаж "Союз МС-16" на МКС прошел [расчетный] инкубационный период COVID19 . Чувствует себя нормально", - сообщил он.

Напомним: пилотируемый корабль "Союз МС-16" был запущен с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2​​​.1а" 9 апреля. В тот же день россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди прибыли на станцию.

Это был первый пилотируемый запуск в нынешнем году. И прошел он на фоне пандемии коронавируса. Вся подготовка - в условиях повышенной безопасности. Экипажи были практически полностью изолированы от окружающих: полтора месяца на карантине. И по прибытии на Байконур космонавты и астронавты из основной и дублирующей команд были помещены под жесткий обсервационный режим.

Были отменены традиционное посещение памятных мест города Байконур и возложение цветов к памятникам первому космонавту мира Юрию Гагарину и легендарному конструктору Сергею Королеву. Экипажи не посетили монтажно-испытательный корпус на площадке 112, где проводится сборка ракеты "Союз", и музей космодрома Байконур. Кроме того, были изменены форматы проведения госкомиссии и пресс-конференции, которые прошли в режиме видеоконференции.

На Байконуре практически не было провожающих - ни родственников, ни журналистов. Только ограниченный круг специалистов.

Между тем, число заразившихся коронавирусом сотрудников российской ракетно-космической отрасли достигло 111, выздоровели 11 человек, умерших - 3 - сообщил вчера Дмитрий Рогозин. Ранее генеральный директор госкорпорации подтвердил, что коронавирус обнаружили у заместителя гендиректора - генконструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгения Микрина.

Всего в отрасли работают около 200 тысяч человек.