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28.04.2020 10:10
Рубрика: Экономика

Роскачество нашло в чипсах кадмий, мышьяк и пестициды

Текст: Ольга Игнатова
Роскачество проверило чипсы известных марок и нашло там немало вредных примесей.
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Сначала о хорошем. ГМО, красителей, консервантов в исследованной продукции эксперты не выявили. В пределах нормы оказалось содержание радионуклидов и нитратов. Не возникло замечаний и к органолептике. Все чипсы оказались со вкусом и запахом, свойственными данному виду продукции, все - хрустящие.

Фото: Ирина Штольба
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Но оказалось и много негативных находках. Так, картофельные и свекольные чипсы некоторых марок содержали кадмий и мышьяк.

Кадмий - это тяжелый металл, который относится ко второму классу опасности, имеет выраженную тенденцию к накоплению в организме. Он накапливается в основном в печени и почках, еще в трубчатых костях, поджелудочной железе, селезенке. Период его полувыведения из организма составляет от 10 до 30 лет.

По словам заведующего отделом переработки крахмалосодержащего сырья ВНИИ крахмалопродуктов Владимира Гольдштейна, ртуть, кадмий, свинец и мышьяк даже в малых дозах приводят к нарушению нормальных метаболических функций организма. Эти металлы попадают в растения (в данном случае в картофель) из почвы.

Также выявлен такой канцероген, как акриламид. По словам директора департамента исследований Роскачества Людмилы Буслаевой, акриламид образуется в основном в продуктах, которые проходят высокую термическую обработку. Высокие концентрации акриламида могут влиять на здоровье и оказывать канцерогенный эффект - как правило, на репродуктивные органы.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Чипсы исследовались и на 420 пестицидов. Выявлены четыре пестицида: хлорпрофам, имидаклоприд, пропамокарб и пиримифос-метил. Пестициды могли попасть в чипсы только через основное сырье - корнеплоды и злаки.

Хлорпрофам - ингибитор развития роста. Используется, чтобы на собранном картофеле не прорастали ростки. Пиримифос-метил и имидаклоприд - это инсектициды от насекомых, их следы часто присутствуют в зерне. Пропамокарб - фунгицид, используемый для борьбы с болезнями почвы, корней, листьев.

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