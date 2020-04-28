Роспотребнадзор ждет улучшения ситуации с коронавирусом после праздников

Уже после майских праздников распространение коронавируса в России может замедлиться, считает замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

"В тех регионах, где достаточно эффективные меры были приняты, там все может и закончиться на нескольких заболевших", - отметил он в интервью "Газете.ру". Он напомнил, что многие ученые склоняются к мнению, что ждать улучшения по заболеваемости стоит после майских праздников. Покровский с этим согласен. Но уверен, что резко все ограничения отменять нельзя. "Но там надо будет подумать о том, какие меры сохранить", - пояснил специалист.

При этом, по словам эксперта, сам вирус будет циркулировать в окружающей среде еще достаточно продолжительное время. Он замечает, что эпидемия может продлиться еще пару лет. "Вирус будет еще долго циркулировать, какие-то отдельные случаи будут выявляться. Возможно, будут возникать и вспышки. Это будет в основном связано с попаданием вируса в уязвимую группу населения", - пояснил Покровский.