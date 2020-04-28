Роспотребнадзор: Уровень летальности от коронавируса в РФ не превышает 1 процента

Одним из самых низких в мире остается в России уровень летальности из-за осложнений, вызываемых коронавирусной инфекцией.

Как сообщила на совещании у президента России Владимира Путина глава Роспотребнадзора Анна Попова, он не превышает 1 процента. В России зарегистрировано 93558 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 8456 человек, умерли 867.

По словам Поповой, тяжелые формы пневмонии возникают лишь у 5 процентов пациентов с коронавирусом. В целом с начала месяца заболеваемость пневмонией снизилась с 25 до 20 процентов.