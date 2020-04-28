Участие в международных соревнованиях по программированию - отличный шанс для студентов зарекомендовать себя. Российские студенты давно и успешно участвуют в таких соревнованиях.

Команда МГУ им. Ломоносова побеждала на международной олимпиаде по дисциплине ICPC в 2018 и 2019 годах. Кроме того, в 2019 году в тройку призеров вошли студенты Московского физико-технического института и НИУ "Высшая школа экономики" - у обеих сборных была "бронза".

За Россией остается и мировой рекорд по числу чемпионских титулов за всю историю Олимпиад с 1977 года. Команда университета ИТМО побеждала семь раз, а еще четыре победы - на счету СПбГУ. На счету зарубежных команд лишь по три победы - у Стэнфордского университета и Шанхайского транспортного университета.

Как и в случае спортивных соревнований, важным этапом для побед в конкурсах или олимпиадах по программированию является подготовка. "Чтобы победить в спортивных соревнованиях, надо много тренироваться и постоянно повышать свой уровень, участвуя в сборах по программированию, онлайн и очных соревнованиях", - говорит замначальника учебного отдела Института интеллектуальных кибернетических систем (ИИКС) НИЯУ МИФИ Любовь Колобашкина. По ее мнению, важную роль играет и самообразование. Уровень подготовки в вузах рассчитан на "среднего" или "чуть выше среднего" студента, поскольку, если преподаватели станут ориентироваться на уровень олимпиадников, значительная часть студентов окажется в неуспевающих. Студенты, которые хотят успешно участвовать в олимпиадах, должны самостоятельно осваивать материал (приемы, алгоритмы) повышенной сложности.

Это труд, и труд большой. Чтобы преодолеть планку "средних" и перейти в высшую лигу, необходимо иметь способности, трудолюбие и большие амбиции.

"В организации соревнований по программированию обычно участвуют компании, заинтересованные в восполнении своих кадровых потребностей, - объясняет научный сотрудник Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на базе МГУ, помощник по информационному продвижению декана факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ Светлана Зива. - Конкурсы с широким охватом профессиональной аудитории позволяют им отбирать самых амбициозных и сильных сотрудников. И как следствие, молодому специалисту соревнования помогают увеличить пул своих карьерных возможностей".

Чтобы перейти в высшую лигу, студентам нужны способности, трудолюбие и амбиции

Сегодня на конкурсы, как правило, выносятся задачи из реальной практики, решение которых позволяет оптимизировать бизнес-процессы конкретных компаний. Соревнования дают молодым специалистам уникальную возможность одновременно испытать свои теоретические знания и погрузиться в практику. Кроме непосредственного участия в соревновании молодые люди сначала занимаются подготовкой к нему, а по его результатам - анализом допущенных ошибок. В рамках международных чемпионатов также нередко проводятся отраслевые конференции, на которых выступают ведущие мировые специалисты. Все это позволяет молодежи наращивать практические навыки, а также чувствовать свою принадлежность к отрасли.

"На факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ есть команда Bushwhackers - многократный победитель международных чемпионатов по информационной безопасности в формате CTF. Участие в соревнованиях на международном уровне было бы невозможным без поддержки Минобороны РФ, Минкомсвязи РФ, Минобрнауки РФ, ФСТЭК России и других ведомств. Поддержка со стороны таких серьезных организаций тоже способствует расширении Светлана Зива.

Самыми крупными соревнованиями сегодня являются ImageNet, AmazonAlexaPrize, NetflixPrize, конкурсы DARPA и IBM WatsonXPrize. По мнению наставника команды DreamTeam и руководителя лаборатории нейронных систем и глубокого обучения Центра компетенций НТИ на базе МФТИ Михаила Бурцева, такие соревнования, как AlexaPrizeSocialBotChallenge 3, - это уникальная возможность для студентов университетов всего мира поработать над передовыми исследованиями в области искусственного интеллекта и создать самые современные инструменты для технологии диалоговых систем нового поколения. "Сейчас наша команда находится в полуфинале конкурса, как одна из шести команд с наивысшим средним рейтингом по оценкам пользователей AmazonAlexa. Участие в таких соревнованиях не только демонстрирует потенциал нашей страны, но и является одним из самых эффективных катализаторов для того, чтобы у нас в стране возникали разработки мирового уровня в области искусственного интеллекта", - говорит он.

"Международные соревнования и конкурсы по программированию и DataScience являются мощным драйвером развития современных технологий. Например, международное соревнование ImageNet обеспечило огромный рывок в развитии компьютерного зрения и распознавания изображений за счет того, что с 2010 года проходят ежегодные соревнования по повышению качества распознавания изображений (а с 2017 года - и трехмерных объектов), - рассказывает директор по развитию технологических конкурсов UpGreat в РВК Юрий Молодых. - Лучшие разработки очень быстро становятся отраслевыми стандартами компьютерного зрения и используются тысячами разработчиков со всей планеты".

Такие конкурсы - отличный способ решения научных задач. "Фактически это стало одним из новых стандартов создания новых технологий в программировании. Любая компания, у которой есть нерешенная задача, может объявить свой конкурс (например, на такой платформе), как и собрать лучшие умы со всей планеты, которые предложат десятки разных решений. Международное сообщество программистов, инженеров и ученых стало одним из лучших мест для развития таланта. Не случайно диплом победителя серьезного соревнования является более важным доказательством компетенций, чем дипломы выпускников даже самых сильных мировых университетов", - поясняет Юрий Молодых.