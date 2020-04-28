Россиянам рассказали о слежке через камеру смартфона

Ситуации несанкционированного доступа к камере и микрофону смартфона, а также файловой системе, геолокации и другим данным встречаются нередко, при этом шансы избежать таких атак зависит от уровня мастерства злоумышленника. Об этом рассказал доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев агентству "Прайм".

По его словам, хакеры могут получить доступ не только к камере и микрофону, но и к истории поиска, телефонным переговорам, переписке в мессенджерах и другим "чувствительным" данным.

Взлом устройства может осуществляться разными способами. В первую очередь это вредоносное программное обеспечение, которое маскируется под полезное приложение и незаметно для владельца атакованного гаджета копирует данные из памяти, а также записывает разговоры, активирует камеру и микрофон.

Этот уровень можно считать кустарным - такие атаки легко отразить при помощи антивирусного ПО, полагает эксперт. В более сложных случаях могут быть атакованы данные, которые хранятся у оператора связи. Также есть уровень производителя смартфона, возможности которого практически неограничены. Разумеется, компания, выпускающая смартфоны, не заинтересована во вмешательстве в частную жизнь, однако возможность полного дистанционного контроля у производителя имеется, считает Александр Тимофеев.

Полностью исключить перехват личных данных можно лишь при полном шифровании всех входящих и исходящих информационных потоков, уверен эксперт.