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28.04.2020 13:56
Рубрика: Экономика

Ростехнадзор разъяснил, какие проверки можно проводить в этом году

Текст: Алексей Дуэль
Особый режим проведения государственного контроля и надзора, принятый в этом году из-за пандемии коронавируса, внес изменения в график и обстоятельства проведения плановых и внеплановых проверок многих ведомств. Из-за этого у многих возникают вопросы: в каких случаях инспекция имеет право прийти с проверкой, а в каких - нет. Чтобы снять все сомнения, Ростехнадзор выпустил специальные разъяснения об особенностях осуществления контрольно-надзорной деятельности до конца года.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Во-первых, нет никаких ограничений на расследование аварий и несчастных случаев на производстве, а также проверок обстоятельств, из-за которых на организацию было наложено наказание в виде приостановки деятельности. На постоянном контроле остаются и гидротехнические сооружения. Энергоустановки подлежат проверке перед получением разрешения на запуск. Нет никаких ограничений на проверку лифтов, эскалаторов и других подъемных механизмов, используемых людьми.

Перед введением в эксплуатацию инспекторы обязательно проверят любые подъемные сооружения, канатные дороги и фуникулеры (пассажирские и грузовые), эскалаторы в метрополитенах, паровые и водогрейные котлы, а также любое другое работающее под избыточным давлением оборудование. Плановые осмотры на объектах повышенной опасности должны проходить строго по графику, как и на предприятиях ядерной энергетики.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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При этом из плана проверок на этот год должны быть исключены контрольные мероприятия относительно юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих производственные объекты и гидротехнические сооружения I, II и III класса опасности.

Внеплановые выездные проверки могут проводиться только по согласованию с прокуратурой и в случае причинения вреда жизни и здоровью людей или его угрозы. Такие же правила действуют и для проверок исполнения ранее выданных предписаний об устранении нарушений. Если ситуация не терпит отлагательства, проверка может начаться незамедлительно, но при условии направления извещения в прокуратуру.

Еще один повод для внеплановой проверки - заявление с просьбой о выдаче или переоформления лицензии на определенные виды деятельности. При проведении контрольных мероприятий обязательно соблюдать все требования профилактики распространения COVID-19.

Экономика Бизнес Правительство Ростехнадзор Распространение коронавируса COVID-19

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