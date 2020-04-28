Ростехнадзор разъяснил, какие проверки можно проводить в этом году

Во-первых, нет никаких ограничений на расследование аварий и несчастных случаев на производстве, а также проверок обстоятельств, из-за которых на организацию было наложено наказание в виде приостановки деятельности. На постоянном контроле остаются и гидротехнические сооружения. Энергоустановки подлежат проверке перед получением разрешения на запуск. Нет никаких ограничений на проверку лифтов, эскалаторов и других подъемных механизмов, используемых людьми.

Перед введением в эксплуатацию инспекторы обязательно проверят любые подъемные сооружения, канатные дороги и фуникулеры (пассажирские и грузовые), эскалаторы в метрополитенах, паровые и водогрейные котлы, а также любое другое работающее под избыточным давлением оборудование. Плановые осмотры на объектах повышенной опасности должны проходить строго по графику, как и на предприятиях ядерной энергетики.

При этом из плана проверок на этот год должны быть исключены контрольные мероприятия относительно юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих производственные объекты и гидротехнические сооружения I, II и III класса опасности.

Внеплановые выездные проверки могут проводиться только по согласованию с прокуратурой и в случае причинения вреда жизни и здоровью людей или его угрозы. Такие же правила действуют и для проверок исполнения ранее выданных предписаний об устранении нарушений. Если ситуация не терпит отлагательства, проверка может начаться незамедлительно, но при условии направления извещения в прокуратуру.

Еще один повод для внеплановой проверки - заявление с просьбой о выдаче или переоформления лицензии на определенные виды деятельности. При проведении контрольных мероприятий обязательно соблюдать все требования профилактики распространения COVID-19.