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28.04.2020 10:07
Рубрика: Экономика

Роструд рассказал, каких специалистов ищут работодатели

Текст: Елена Манукиян
Около миллиона актуальных вакансий зарегистрировано на портале "Работа в России" в апреле, сообщили в пресс-службе Роструда.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

"Работодатели продолжают поиск сотрудников. За прошедший месяц на портале "Работа в России" размещено около миллиона вакансий по всей стране", - приводятся в сообщении слова руководителя Роструда Михаила Иванкова.

Фото: iStock
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В документе говорится, что более 300 тыс. специалистов востребовано в производственной сфере: нужны инженеры, слесари, токари, фрезеровщики, технологи, электромонтажники. Работодатели ищут водителей, машинистов, механиков - размещено 70 тыс. предложений. Остро в специалистах нуждается сфера здравоохранения: требуются врачи и младший медицинский персонал, открыто более 100 тыс. рабочих мест. Около 37 тысяч вакансий опубликовано в сфере сельского хозяйства. Отрасль нуждается не только в агрономах и трактористах, но ей нужны зоотехники, овощеводы и ветеринары. Удаленные вакансии предлагаются менеджерам по продажам, финансовым агентам, сотрудникам в интернет-магазины.

В Роструде напомнили, что на портале "Работа в России" представлена крупнейшая государственная база вакансий, собраны актуальные предложения трудоустройства работодателей и резюме соискателей из всех регионов страны.

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