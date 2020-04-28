Роструд рассказал, каких специалистов ищут работодатели

"Работодатели продолжают поиск сотрудников. За прошедший месяц на портале "Работа в России" размещено около миллиона вакансий по всей стране", - приводятся в сообщении слова руководителя Роструда Михаила Иванкова.

В документе говорится, что более 300 тыс. специалистов востребовано в производственной сфере: нужны инженеры, слесари, токари, фрезеровщики, технологи, электромонтажники. Работодатели ищут водителей, машинистов, механиков - размещено 70 тыс. предложений. Остро в специалистах нуждается сфера здравоохранения: требуются врачи и младший медицинский персонал, открыто более 100 тыс. рабочих мест. Около 37 тысяч вакансий опубликовано в сфере сельского хозяйства. Отрасль нуждается не только в агрономах и трактористах, но ей нужны зоотехники, овощеводы и ветеринары. Удаленные вакансии предлагаются менеджерам по продажам, финансовым агентам, сотрудникам в интернет-магазины.

В Роструде напомнили, что на портале "Работа в России" представлена крупнейшая государственная база вакансий, собраны актуальные предложения трудоустройства работодателей и резюме соискателей из всех регионов страны.