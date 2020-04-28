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28.04.2020 19:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Светило спрятали

Самую мощную солнечную электростанцию оснастили накопителями
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Спецвыпуск № 93(8147)
Разработку ученых из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) - самые "умные" и мощные на сегодняшний день накопители энергии на территории СНГ - внедрили на солнечной электростанции (СЭС) в Башкирии. Работы вели совместно с инженерами из компании "Системы накопления энергии" (проект Роснано), в которой трудится до 80 процентов выпускников вуза.
Фото: Макс Ветров / РИА Новости www.ria.ru Фото: Макс Ветров / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Макс Ветров / РИА Новости www.ria.ru

Суммарная емкость двух накопителей составила 8 МВт/ч. Каждый представляет собой набор из семи контейнеров длиной около 6 метров. Существенная часть разработки выполнена сотрудниками Института силовой электроники и кафедры электроники и электротехники НГТУ НЭТИ под техническим руководством директора института, доктора технических наук, профессора Сергея Харитонова.

95 процентов комплектующих в производстве накопителей будет российского производства

"Фактически нами создана автоматизированная система, которая исключает риск человеческой ошибки, - отметил ученый. - Главное преимущество накопителя в его электронных схемах управления и уникальных программах. С их помощью можно управлять системой в автономном режиме, без участия человека.

Фото: iStock
Сибиряк соорудил солнечную электростанцию и изолировался на Байкале

Накоплением и отдачей "занимаются" и зарубежные аналоги. Однако российская разработка способна улучшать качество тока, а это значительно повышает срок службы электрооборудования и снижает износ. Кроме того, российский продукт существенно дешевле".

Научный руководитель проекта, доктор технических наук Сергей Брованов утверждает, что благодаря накопителям повышается эффективность и надежность электроснабжения. В случае аварийного отключения или ремонтных работ система сможет работать в автономном режиме до шести часов.

В случае появления новых заказов можно говорить о создании новосибирского кластера накопителей энергии большой мощности - в нем могут быть задействованы около двадцати предприятий.

Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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