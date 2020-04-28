Суммарная емкость двух накопителей составила 8 МВт/ч. Каждый представляет собой набор из семи контейнеров длиной около 6 метров. Существенная часть разработки выполнена сотрудниками Института силовой электроники и кафедры электроники и электротехники НГТУ НЭТИ под техническим руководством директора института, доктора технических наук, профессора Сергея Харитонова.
"Фактически нами создана автоматизированная система, которая исключает риск человеческой ошибки, - отметил ученый. - Главное преимущество накопителя в его электронных схемах управления и уникальных программах. С их помощью можно управлять системой в автономном режиме, без участия человека.
Накоплением и отдачей "занимаются" и зарубежные аналоги. Однако российская разработка способна улучшать качество тока, а это значительно повышает срок службы электрооборудования и снижает износ. Кроме того, российский продукт существенно дешевле".
Научный руководитель проекта, доктор технических наук Сергей Брованов утверждает, что благодаря накопителям повышается эффективность и надежность электроснабжения. В случае аварийного отключения или ремонтных работ система сможет работать в автономном режиме до шести часов.
В случае появления новых заказов можно говорить о создании новосибирского кластера накопителей энергии большой мощности - в нем могут быть задействованы около двадцати предприятий.