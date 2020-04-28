Школа молодых лидеров Союзного государства открылась в онлайн-режиме

Новые формы дискуссионных площадок активно осваивает молодое поколение перспективных отраслевых руководителей Союзного государства. Благодаря соглашению о сотрудничестве, подпись под которым в седобородом Смоленске поставили еще в марте молодежные функционеры из семи приграничных регионов России и Беларуси, во вторник стартовала онлайн-школа будущих политических модераторов.

Проект "Школа молодых лидеров", пояснили в Витебском областном комитете БРСМ, следует считать результатом плодотворного сотрудничества Витебской, Гомельской и Могилевских областных молодежных организаций со Смоленской, Псковской, Брянской и Калининградской региональными организациями Российского союза молодежи.

Удаленный формат не снижает накал научных страстей и содержательность диалогов, утверждают в интервью БЕЛТА организаторы мероприятия. "Каждый день ребят ожидают увлекательные мастер-классы, на которых происходит обмен лучшими наработками в молодежной политике, по бизнес-планированию и социальному проектированию", - рассказал лидер Витебского обкома БРСМ Вячеслав Хрол. А уже с 1 мая, уточнил он, юношей и девушек ожидают "познавательные лекции по страницам истории Великой Отечественной войны с участием ветеранов и политологов двух стран".

Все встречи школы молодых лидеров, резюмирует агентство, проходят на официальном аккаунте Российского союза молодежи и Витебской областной организации БРСМ.